Les entreprises chinoises d’IA vendent leur RTX 4090D pour profiter de la hausse des prix

Les entreprises chinoises travaillant dans l’IA vendent actuellement leurs cartes RTX 4090D pour profiter de la hausse des prix générale des GPUs. Une opération assez délicate, qui pourra les pénaliser plus qu’autre chose.

La frénésie autour de l’IA en Chine s’est distinguée du reste du monde, car le pays, ne disposant pas de puces de pointe, a dû recourir à d’autres moyens pour répondre à ses besoins matériels. L’une des solutions adoptées par les entreprises chinoises a été de modifier des GPU grand public comme la RTX 4090D, en augmentant la mémoire vidéo (VRAM) embarquée pour obtenir davantage de capacités de calcul. Cependant, DigiTimes rapporte maintenant que les entreprises locales en Chine vendent leur inventaire de GPU, car la demande en puissance de calcul pour l’IA diminue et les entreprises cherchent de nouvelles façons d’augmenter leurs profits.

La vente de GPU est attribuée au fait que de nombreuses entreprises spécialisées dans l’IA connaissent des taux d’utilisation de serveurs extrêmement bas, descendant jusqu’à 20 %. Pour rester rentables, ces entreprises doivent vendre leur surplus de puissance de calcul, ce qui contribue de manière significative à cette vague de ventes. De plus, face à l’incertitude de la chaîne d’approvisionnement en Chine à la suite des nouveaux contrôles à l’exportation imposés par les États-Unis, il est évident que les entreprises chinoises souhaitent maximiser leurs profits en vendant des GPU à un moment où les prix augmentent.

Le modèle Nvidia GeForce RTX 4090D avec 48 Go de VRAM se vend jusqu’à 6000 dollars sur les marchés locaux. Avec les entreprises spécialisées dans l’IA qui vendent maintenant leur inventaire, on s’attend à ce que les prix baissent. Cependant, il faudra beaucoup de temps avant que les prix ne reviennent à ceux de l’ère « pré-IA ». Il est désormais clair que les entreprises spécialisées dans l’IA ont réalisé qu’elles n’avaient pas besoin d’autant de puissance de calcul pour répondre à la demande du marché. Cette situation est similaire dans le segment des clusters d’IA, où il a été rapporté que plus de 80 % des ressources de calcul pour l’IA en Chine sont inactives.

Il sera intéressant de voir comment la situation évoluera concernant la disponibilité des GPU sur les marchés chinois, sachant qu’il y a quelques semaines à peine, il était assez rare de se procurer de tels modèles à des prix décents.