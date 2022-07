Les États-Unis exigent qu’ASML cesse de vendre des équipements lithographiques à la Chine

L’ingérence américaine ne se limiterait plus aux scanners EUV, mais aussi DUV.

Un nombre important d’entreprises chinoises ne peuvent plus profiter des services des fondeurs sur des nœuds de gravure avancés en raison des sanctions américaines. L’exemple le plus emblématique est bien entendu HiSilicon, filiale de Huawei, privée de ses relations commerciales avec TSMC. Afin de continuer de saper la production et l’avancée technologie chinoise, l’administration Biden œuvrerait pour interdire la vente de scanners DUV d’ASML à des entreprises du pays.

TWINSCAN NXT:2050i – Crédit : ASML

Fondée en 1984, ASML est une société néerlandaise. C’est le principal fournisseur de machines de photolithographie pour l’industrie des semi-conducteurs. Déjà, ASML ne peut fournir des entreprises chinoises en scanners EUV (Extreme Ultra Violet) ; elle peut toutefois toujours expédier des équipements DUV. Les scanners DUV (Deep Ultra Violet) ne permettent pas d’atteindre des finesses de gravure très perfectionnées, mais servent à produire la majorité des puces électroniques utilisées dans le monde.

16 % du CA d’ASML en 2021

Pour avoir quelques ordres de grandeur, sachez que ASML prévoit d’expédier environ 300 scanners (55 scanners EUV et 240 scanners DUV) cette année. La vente de machines DUV à des fondeurs chinois a représenté 16 % du chiffre d’affaires d’ASML en 2021. Les dirigeants de la société ne verraient donc pas les manœuvres américaines d’un très bon œil. En outre, ils arguent, à juste titre, que d’autres sociétés, comme Nikon ou Canon, commercialisent elles aussi des machines DUV. Ainsi, dans le cas où ASML devrait cesser de fournir les société chinoises, d’autres le feront à sa place. Reste que l’interdiction de la vente d’outils DUV par ASML porterait un sérieux coup à l’industrie chinoise ; du moins à court terme. En effet, les ingénieurs chinois développent des scanners DUV.

Par ailleurs, priver les usines chinoises d’une partie de leur approvisionnement en scanners DUV risquerait d’impacter l’ensemble du secteur. Par exemple, la production de mémoires DRAM / 3D NAND est principalement réalisée Chine.

Source : Bloomberg