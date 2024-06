Les GeForce RTX 50 mobiles seraient prévues pour 2025, pas moins de 8 Go de mémoire vidéo

©Domonic Alvieri (@AlvieriD)

NVIDIA pourrait lancer sa prochaine génération de GPU pour ordinateur portable en 2025. Comme leur variante de bureau, ces GeForce RTX 50 mobiles devraient apporter des améliorations significatives en termes de performances et d’efficacité. Les fuites récentes, provenant de ce qui semble être une attaque de ransomware contre le fabricant d’ordinateurs portables Clevo, ont révélé des détails importants sur les configurations de mémoire et les variantes de GPU attendues.

L’un des changements les plus notables est le passage à la mémoire GDDR7. Celle-ci promet une bande passante et des vitesses considérablement accrues par rapport à la GDDR6(X) utilisée avec les GPU actuels, ce qui devrait se traduire par une amélioration des performances à largeur de bus équivalente.

Six GPU déjà prévus, focus sur le haut et le milieu de gamme

NVIDIA prévoirait de lancer au moins six variantes de GPU Blackwell pour ordinateur portable, chacune avec des configurations de mémoire et des niveaux de performance différents. Les noms de modèles spécifiques n’ont pas encore été confirmés, mais il est probable qu’ils suivront la nomenclature traditionnelle de NVIDIA avec les RTX 5090, 5080, 5070, 5060 et 5050.

Les GN22-X11 et GN22-X9 devraient être les successeurs des GeForce RTX 4090 et 4080 mobiles, offrant des performances haut de gamme pour les jeux exigeants. Les deux modèles devraient être équipés de 16 Go de mémoire GDDR7, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux 12 Go de la RTX 4080 mobile actuelle.

En milieu de gamme, le GN22-X7 pourrait être une variante du RTX 5080 avec 12 Go de mémoire GDDR7, offrant un équilibre entre performances et prix. Enfin, l’entrée de gamme serait confiée aux GN22-X6, GN22-X4 et GN22-X2, probablement destinés à remplacer les RTX 5070, 5060 et 5050, respectivement. Bien que ces modèles conservent 8 Go de mémoire, ils bénéficieront également de la mise à niveau vers la GDDR7 pour des performances améliorées.

Modèle Nom de code GPU Coeurs CUDA Mémoire TGP

(Min/Typ./Max) RTX 5090 GN22-X11 GB203 (?) ? 16Go G7 256b 80/150/175W RTX 50?0 GN22-X9 GB203 (?) ? 16Go G7 256b 80/150/175W RTX 50?0 GN22-X7 GB205 (?) ? 12Go G7 192b 60/115/140W RTX 50?0 GN22-X6 GB206 (?) ? 8Go G7 128b 35/100/115W RTX 50?0 GN22-X4 GB206 (?) ? 8Go G7 128b 35/100/115W RTX 5050 GN22-X2 GB207 (?) ? 8Go G7 128b 35/100/115W

Absence de variante 6 Go et maintien des anciens modèles

Aucune variante avec 6 Go de VRAM ne serait en revanche prévue pour la série RTX 50 mobile. NVIDIA semble se concentrer sur l’augmentation de la capacité de mémoire minimale à 8 Go, ce qui est logique compte tenu des exigences croissantes des jeux et des applications modernes. NVIDIA ne semble également pas vouloir abandonner immédiatement ses modèles bas de gamme. Les RTX 4050, RTX 3050 6 Go et RTX 2050 4 Go devraient continuer à être commercialisés en 2025, offrant des options plus abordables pour les joueurs soucieux de leur budget.

Les nouvelles cartes graphiques de la série RTX 50 utiliseront enfin deux nouveaux types de PCB, les GN22 Board 1 et GN22 Board 2. Ces nouveaux GPU ne seront donc pas compatibles avec les PCB GN21 utilisés par les GeForce RTX 40 mobiles.

La production des nouvelles cartes devrait débuter début 2025, ce qui suggère que les ordinateurs portables équipés de ces GPU seront disponibles peu de temps après.

Source : Domonic Alvieri (@AlvieriD)