Une pénurie de GeForce RTX 40 permettrait à NVIDIA de vendre plus de RTX 50

NVIDIA vient de présenter au monde sa nouvelle génération de GPU Blackwell spécialement conçue pour l’IA et c’est tout. Finalement, le GDC 2024 n’aura pas été l’occasion pour la firme de présenter ses nouvelles cartes graphiques pour gamer : les GeForce RTX Serie 50.

C’est malheureusement une petite déception pour les usagers de la marque qui sont obligés de se tourner vers les rumeurs provenant d’internet pour en apprendre plus sur ces GPU. Si quelques informations sont disponibles sur les RTX 5090, le reste de la gamme reste assez mystérieux.

Évidemment, elles devraient être plus performantes que la génération précédente. Notamment grâce à une augmentation de la bande passante des GeForce RTX 50. Cependant, leur arrivée pourrait être synonyme de mauvaise nouvelle pour les fans de NVIDIA.

Selon de nouvelles informations provenant du média coréen Quasarzone, la commercialisation de cette nouvelle génération aurait un impact négatif sur la précédente. En effet, NVIDIA, pour mettre en avant ses GPU Blackwell, pourrait pratiquer une politique de rétention des RTX Serie 40 et baisser le nombre d’expédition des GPU. Le but serait d’augmenter ses marges en donnant plus de place aux RTX 50.

NVIDIA va pratiquer une rétention des GeForce RTX Serie 40

D’autres rumeurs suggèrent que le prix des RTX 50, notamment la RTX 5080, serait relativement similaire à la génération précédente. Afin de ne pas mettre en concurrence les GPU Ada Lovelace et Blackwell, l’entreprise pourrait très bien diminuer la présence des premiers sur le marché.

Ce n’est évidemment pas une bonne nouvelle pour les consommateurs. En général, l’arrivée d’une nouvelle génération de GPU s’accompagne d’une baisse des prix de la précédente. Leur raréfaction serait un bon moyen pour NVIDIA de forcer ses usagers à adopter les GeForce RTX Serie 50.

De plus, il semblerait que cette baisse des prix des GeForce RTX Serie 40 ne soit que minime. C’est très dommage, ces GPU étant particulièrement chers, vendus à des prix avoisinant facilement les 2000 euros pour les RTX 4090.

Provenant de fuites non-officielles, il vaut mieux prendre ces informations avec précaution. Qui plus est, cette “stratégie” de NVIDIA semblerait assez étonnante. Les GPU de la marque étant vendus à prix d’or, rendre l’achat de cartes graphiques “abordable” plus difficile pourrait être une mauvaise idée.

En plus d’être discutable vis-à-vis des consommateurs, cela mettrait NVIDIA dans une position précaire face à la concurrence. En effet, AMD a l’habitude de vendre ces GPU à des tarifs moins onéreux, le manque de GPU NVIDIA à bas prix pourrait impacter les ventes de l’entreprise.

NVIDIA devrait bientôt commercialiser sa prochaine génération de GPU GeForce RTX 50.

L’arrivée de ces GPU pourrait s’accompagner d’une réfaction des RTX 40.

NVIDIA voulant faire plus de place pour la nouvelle génération et augmenter ses marges.

