Les jeux Electronic Arts seront prochainement disponibles sur Amazon Luna

Amazon Luna, le service de cloud gaming d’Amazon, a récemment conclu un accord pluriannuel avec Electronic Arts (EA), permettant l’intégration de plusieurs jeux populaires d’EA à sa bibliothèque. Dès aujourd’hui, les abonnés Luna+ peuvent accéder à des titres tels que Star Wars Jedi : Survivor, Star Wars Jedi : Fallen Order et Dead Space. D’autres jeux d’EA, y compris certains titres du portfolio EA SPORTS, seront ajoutés dans les mois à venir.

David Tinson, EVP et Chief Experiences Officer chez Electronic Arts, a déclaré : « Nos équipes se concentrent sur la création d’expériences qui divertissent et engagent les communautés en ligne d’EA. Nous sommes ravis de nous associer à Amazon pour mettre ces jeux à la disposition de toujours plus de joueurs. »

En parallèle, Amazon Luna étend son service à de nouveaux pays européens, notamment la Suède, le Portugal, la Belgique et le Luxembourg. Le service est désormais disponible dans 14 pays, offrant un accès instantané à plus de 300 jeux sur divers appareils, sans nécessiter de matériel de jeu coûteux ou de longs téléchargements. Les membres Amazon Prime bénéficient d’un accès gratuit à des jeux comme Fortnite, LEGO Fortnite, Rocket Racing, Trackmania et une sélection mensuelle rotative de jeux, sans frais supplémentaires.

Mustafa Hakim, Directeur Général d’Amazon Luna, a ajouté : « Nous sommes très heureux de pouvoir proposer Amazon Luna à encore plus de joueurs en Europe, afin qu’ils puissent accéder facilement aux jeux qu’ils aiment, où qu’ils soient, sur leurs appareils de prédilection. »

Amazon Luna est compatible avec une variété d’appareils, y compris Amazon Fire TV, Fire Tablet, certains téléviseurs intelligents Samsung et LG, les appareils mobiles iOS et Android, ainsi que les PC Windows, MacBooks et Chromebooks. Les utilisateurs peuvent souscrire un abonnement Luna+, qui inclut une période d’essai gratuite de 7 jours. La manette Luna, optimisée pour le service, est disponible au prix de lancement de 44,99 €.

Pour plus d’informations sur les nouveautés Luna, suivez @AmazonLuna sur X et consultez le blog Amazon Luna.