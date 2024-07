iPhone : Notre sélection des meilleurs jeux sur iOS

Aujourd’hui, l’iPhone est capable de lancer des jeux vidéo lourds. De nombreux titres vidéoludique assez gourmands en ressources graphiques officient dans l’App Store. Si beaucoup d’applications de piètre qualité sont oubliables, il y a aussi de véritables pépites. De plus, avec la hausse considérable de la puissance des puces pour smartphones, certains jeux PC gourmands ont eu droit à un portage sur iOS et iPadOS, à l’instar des jeux Resident Evil.

Que vous vouliez passer le temps dans les transports, vous détendre en vacances ou simplement découvrir des titres vidéoludique sur votre smartphone, il y en aura pour tous les goûts. Prenez en compte cependant que de nombreux titres incitent le joueur à passer par la boutique virtuelle pour acquérir des cosmétiques ou des améliorations pour rester compétitifs. Découvrez notre sélection des meilleurs titres vidéoludique sur iPhone.

Into the Dead 2

Into the Dead 2 est un survival-horror qui prend la suite d’Into The Dead premier du nom. Vous vous retrouvez dans une apocalypse zombies et le but est de franchir les niveaux un par un en vous équipant de diverses armes à feu et de corps-à-corps. Vous incarnez James, qui traverse des paysages apocalyptiques pour retrouver sa famille.

Le scénario est raconté à travers des dialogues et cinématiques entre les niveaux, ajoutant une forte dimension narrative. En plus du mode histoire, le titre comprend des évènements hebdomadaires offrant des défis et des récompenses spéciales, ainsi qu’un mode alternatif comme des missions de défense.

Le gameplay reste malgré tout assez basique. Les niveaux se déclinent un peu tous pareils. Vous courrez indéfiniment et le but est de tuer les zombies qui se trouvent sur votre chemin en tirant à l’aide de pistolets et fusils, mais aussi des armes de mêlée. Into The Dead 2 comprend aussi l’amélioration d’armes pour être plus efficace pendant les combats.

Resident Evil Village, le meilleur jeu d’horreur sur iOS

Avec la puissance de la puce A17 Pro des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, certains jeux PC peuvent désormais tourner sur smartphone. Une prouesse réalisée sur les derniers smartphones de la marque à la pomme et qui tend à se démocratiser dans un futur proche. Resident Evil Village tourne donc très confortablement sur le téléphone et intègre même les paramètres graphiques afin de modeler à votre envie les effets visuels, pour choisir entre la fluidité et la qualité d’image.

Pour le reste, le jeu est le même, les touches ont simplement été adaptées au format tactile mais l’application prend en charge les manettes. Le soft de Capcom vous emmène dans un “village” en Europe de l’Est, surplombé par un grand château appartenant à Lady Dimitrescu, une comtesse humaine mutante qui pratiquait le vampirisme et le sacrifice humain. Le survival horror suit Ethan Winters, sa femme Mia et Chris Redfield, catapultés en Roumanie où ils doivent faire face à des horreurs en Transylvanie. L’ambiance horrifique est toujours très réussie et il vous faudra un peu moins de 12h pour arriver au bout de Resident Evil Village.

Genshin Impact, le meilleur action-RPG de notre liste

Développé par le studio chinois miHoYo, Genshin Impact est un action-RPG qui se déroule dans le monde de Teyvat. La trame principale consiste à retrouver son frère (ou sa soeur, en fonction du choix du joueur), séparé par une déesse. “Le voyageur”, que vous incarnez, devra alors se mettre à sa recherche. Mais le joueur découvrira vite un monde immense à explorer, à travers de nombreuses régions sur terre mais aussi sous-marines. Le titre propose en effet une panoplie de quêtes annexes, de lieux d’intérêts et de personnages à découvrir.

Le jeu est également salué par sa diversité de gameplays qu’il propose puisque le joueur peut incarner de nombreux combattants différents, qui ont tous leurs propres compétences et styles de combat. Le titre est régulièrement mis à jour : de nouvelles quêtes et régions sont ajoutées. Détail qui a son importance, chaque combattant à son propre élément (feu, électricité, eau, glace, etc…), et pour multiplier vos chances de victoire, vous devez prendre un des personnages qui est le plus susceptible de gagner (exemple, prendre un personnage eau pour gagner face à un ennemi de type feu).

Bref, Genshin Impact est sans doute le titre vidéoludique le plus complet sur iOS pour ceux qui aiment le style Heroic Fantasy et le côté RPG du soft. Si le titre est populaire sur iPhone, il est aussi disponible sur Android, PS5, PS4 et PC. Il y a même une version Nintendo Switch.

Honkai Star Rail, l’excellente alternative à Genshin Impact

Vous avez retourné Genshin Impact dans tous les sens ? Pas de panique, miHoyo est arrivé récemment avec Honkai Star Rail, qui reprend certaines mécaniques que son grand frère. En clair, vous évoluez aussi dans un univers d’Heroic Fantasy, avec une liberté d’action et d’exploration qui ont fait le succès de Genshin Impact. L’histoire est cependant différente, et intègre de tous nouveaux personnages.

L’histoire principale est centrée sur une force mystérieuse et destructrice appelée le “Honkai”, qui menace l’existence de l’univers. Mais le joueur pourra explorer librement l’immensité de la carte qui s’offre à lui et voyager entre les planètes grâce au Astral Express, un train capable de voyager entre les mondes. Cependant, les combats changent radicalement, puisque le titre de miHoYo passe au tour par tour, au lieu de l’action en temps réel faisant appel à vos réflexes. Honkai Star Rail est aussi disponible sur Android. Le jeu aurait pu intégrer notre top des meilleurs jeux PS5.

War Thunder Mobile, le meilleur jeu de simulation militaire

War Thunder Mobile est un portage du célèbre jeu Free-to-Play sur PC, Playstation et Xbox Series. Il s’agit d’une simulation militaire mettant en scène des chars et des avions qui couvrent la seconde guerre mondiale jusqu’à la guerre moderne de nos jours. Le titre bénéficie d’un système de “grind” simplifié. Les chars doublons ont été supprimés et les véhicules doivent être recherchés en groupe, c’est à dire que pour augmenter de niveau, il faut rechercher un deck entier.

Pour le reste, le jeu reste fidèle au matériau d’origine. Les batailles sont une combinaison de forces aussi bien terrestres qu’aériennes, et le titre demande une connaissance particulière des véhicules pour en tirer profit au maximum. De même, il est nécessaire de connaître les points faibles des chars que vous croiserez pour savoir où tirer et faire un maximum de dégâts. Bien que la version smartphone reprenne la plupart des cartes de la version PC, elles ont été réduites pour s’adapter au format mobile. Les parties sont donc plus rapides.

GTA Trilogy, pour (re)découvrir les jeux les plus cultes de l’histoire

Un petit retour en enfance ? GTA Trilogy est disponible sur iPhone et comprend GTA III, GTA Vice City et GTA San Andreas, avec un format adapté au mobile. Initialement uniquement sur Netflix, la trilogie est sortie sur l’App Store et comprend les trois jeux pour un total de 12,99 €. Est-il vraiment utile de vous présenter ces titres phares qui ont fait la réputation de Rockstar Games ? Vous incarnez un hors la loi au sein d’un open-world, et diverses missions illégales vous seront proposées en parallèle de l’histoire principale. Bref, retrouvez CJ, Claude et Tommy Vercetti directement sur votre iPhone.

Call of Duty : Warzone Mobile, le Battle Royale désormais sur votre iPhone

Les jeux mobiles étant de plus en plus répandus dans la communauté des gamers, Activision-Blizzard a réalisé un portage de Call of Duty : Warzone Mobile sur iPhone. Le titre est relié au jeu de base sur PC et consoles grâce à une progression synchronisée. De ce fait, vous pouvez récupérer tous vos skins de votre version de base sur iPhone, et inversement. Les mécaniques de jeu sont identiques, les armes ont relativement le même comportement et le but du jeu est le même : être le dernier survivant après avoir été parachuté dans une zone de guerre.

Jouable seul, en duo ou par équipe de quatre joueurs, vous devrez alors fouiller les bâtiments et la carte afin de vous équiper au mieux et affronter vos adversaires. Vous avez à votre disposition des véhicules, comme des voitures blindées et des hélicoptères pour vous déplacer et prendre l’avantage de puissance de feu sur les teams ennemies. Call of Duty : Warzone Mobile propose plusieurs modes de jeu comme des parties plus rapides avec moins de joueurs, et d’autres plus conventionnels avec plus de joueurs.

Plague Inc., le jeu qui vous fait incarner une bactérie (ou un virus)

Vous voulez conquérir le monde ? Plague Inc. vous permet de le faire, mais d’une manière bien particulière. Le jeu vous propose de vous mettre à la place d’un virus ou d’une bactérie et d’infecter le monde entier. Le but ? Rayer l’humanité de la carte. Pour cela, vous devrez développer un arbre de compétence afin de faire évoluer votre maladie et de la rendre plus efficace dans sa méthode de propagation. Vous devrez ainsi la rendre létale pour tuer tout le monde.

Mais le monde scientifique ne vous laissera pas faire. Arrivé à un stade de la partie, vous serez en pleine course contre le développement d’un remède. Arrivé à 100%, il sera compliqué voir impossible d’atteindre votre objectif. D’autre part, les pays réagiront en fonction du stade de votre développement, et peuvent fermer les aéroports et les ports maritimes pour ralentir la propagation.

Ils peuvent également donner des directives à leur population, qui sera alors beaucoup plus enclin à améliorer leur hygiène pour vous ralentir. Bref, bien que l’objectif du jeu puisse paraître glauque, c’est un vrai jeu de stratégie mettant à l’épreuve votre sang-froid et vos capacités cognitives pour arriver à vos fins. On regrette que le jeu ne soit pas mis à jour plus souvent, la dernière update datant d’il y a plus d’un an.

Brawl Stars, le meilleur jeu dynamique

Brawl Stars est un jeu de tir avec vue du dessus où les joueurs contrôlent des personnages appelés “Brawlers”, qui ont tous des capacités qui leur sont propres. Le titre mobile développé par Supercell comporte de nombreux modes de jeux, comme Showdown (une sorte de Battle Royale), Geem Grab (deux équipes de trois joueurs s’affrontent dans but de récolter 10 gemmes et de les garder). Le jeu intègre aussi un mode “braquage” dont l’objectif est de protéger son coffre-fort tout en essayant de détruire celui de l’équipe adverse.

Bref, le soft séduit par sa diversité de gameplay et de modes de jeux, de sorte à ce que le joueur ait toujours quelque chose à faire de différent sur le jeu vidéo, tout en évitant la lassitude. Brawl Stars est aussi très présent sur la scène e-sport avec une série de tournois et de compétitions majeures, comme Brawl Stars Championship, qui est le tournoi annuel majeur.

Real Racing 3, le meilleur jeu de courses

Real Racing 3 est sans doute le jeu de courses le plus réaliste sur mobile. Dès 2013, lors de sa sortie, le jeu développé par Firemonkeys Studio et publié par Electronic Arts séduit par ses graphismes et son réalisme. Le jeu est encore mis à jour aujourd’hui, grâce à l’ajout régulier de véhicules, de compétitions et de mises à niveau graphiques. Le titre séduit par sa multitude de circuits (Spa, Le Mans, Silverstone, etc…) et de championnats différents.

Il y a tous types de véhicules, muscle car, supercar, et hypercar comme Koenigsegg et Bugatti. Le jeu s’appuie sur un moteur physique avancé pour simuler une expérience de conduite authentique, encore rare sur smartphones. Le titre est un modèle économique Freemium. Le jeu est gratuit, et il faut améliorer ses voitures avec différentes pièces mécaniques. Pour cela, il faut gagner des courses et ainsi engranger de l’argent réel. Cependant, le jeu a souvent été critiqué pour le prix très élevé des pièces, et du temps d’attente pour la livraison des améliorations et la réparation du véhicule, incitant les joueurs à dépenser de l’argent réel pour rester compétitif.

Among Us, pour trahir vos amis en toute impunité

Si vous avez des amis susceptibles, ne jouez pas à Among Us. Dans le cas contraire, foncez. Ce jeu disponible sur iPhone rassemble vous et vos coéquipiers dans un vaisseau spatial pour y accomplir des tâches de maintenance, comme la réparation de fusibles, le vidage des ordures et consorts. Cependant, parmi les joueurs, il y a un meurtrier qui fait tout pour saboter les quêtes qu’accomplissent les autres joueurs. Pire encore, il commet des meurtres. Le but est alors de le démasquer.

Il faut absolument utiliser l’interface vocale intégrée pour jouer car les joueurs morts sont d’office éliminés et donc mutés pour éviter la triche. Pour accuser quelqu’un, il faut alors réunir tous les autres et décider du sort d’un joueur tous ensemble. L’objectif pour le coupable est de tuer tout le monde, quand celui des innocents est de le démasquer.

Simple mais efficace, Among Us est en plus cross plateforme et disponible sur de nombreuses plateformes, d’iOS à Android en passant par PC, PS5 et PS4.

Dead by Daylight Mobile, le jeu pour frissonner avec vos amis

Jeu populaire sur PC et consoles, Dead by Daylight a aussi le droit à un portage sur mobile. Il s’agit d’un jeu multijoueur où 4 participants doivent survivre face à un tueur incarné par un autre joueur. Ce dernier doit tuer tous les joueurs jusqu’au dernier pour sacrifier les survivants à une mystérieuse entité. Le titre vidéoludique s’amuse par ailleurs à reprendre des personnages célèbres des séries favorites que les joueurs peuvent incarner, comme Vecna de Stranger Things ou encore Freddy Krueger.

Les tueurs et les survivants disposent de leurs propres compétences, mais le soft demande de la stratégie et du sang-froid pour arriver à leurs fins, notamment pour les survivants. La connaissance de la carte est également essentielle pour terminer la partie du bon côté. On regrettera cependant que le jeu ne soit pas cross-platform avec les consoles de jeu et PC. Les joueurs sur mobiles sont donc isolés du reste des plateformes.

Clash Royale, un excellent jeu pour les stratèges

Clash Royale va vous demander du sang-froid, de la stratégie et une bonne analyse du champ de bataille. Dérivé de Clash of Clans, le titre vidéoludique de Supercell reprend en quelque sorte les codes de son jeu de base dans le cadre d’affrontements en arène. Chaque joueur possède une forteresse centrale, et deux tours disposées aux deux extrémités. L’objectif est de détruire les infrastructures de l’ennemi dans le temps imparti. Il vous faudra utiliser judicieusement les cartes à votre disposition en combinant des unités légères et lourdes, au corps à corps ou à distance pour gagner la partie.

Au fur et à mesure de votre avancée dans le jeu et dans les différentes arènes, vous débloquerez de nouvelles cartes à insérer dans votre deck, ce qui vous permettra d’être plus compétitif. Bien que le titre pousse parfois à faire un tour dans la boutique virtuelle, il est possible de passer dans les arènes supérieures sans mettre un centime. Le titre n’est plus tout jeune puisque il a débarqué en 2016 sur smartphones, mais il reçoit encore de nombreuses mises à jour.

Smash Cops Heat

Smash Heat est une simulation de course poursuite. Vous contrôlez une voiture de police qui doit foncer dans le véhicule d’un bandit afin de l’arrêter. Le jeu reste simple mais très jouissif notamment grâce à ses animations bien travaillées et des accidents réalistes. Au fur et à mesure, vous débloquez des voitures plus puissantes et plus solides afin de mieux appréhender les suspects. Bien que le jeu soit vieux et qu’il n’est plus mis à jour, il continue de demeurer dans notre classement grâce à sa simplicité et son côté addictif tout en étant épargné par des incitations à l’achat de cosmétiques douteux ou de pièces d’améliorations.

CSR Racing 2, le jeu de course de drag

CSR Racing 2 suit les traces de son prédécesseur en offrant au joueur principal des courses de drag. En clair, il ne s’agit ni plus ni moins que de gagner une course sur une ligne droite en passant les vitesses au meilleur moment pour prendre l’avantage sur votre adversaire. Le jeu offre une multitude de voitures, de la muscle car américaine à l’hypercar européenne de plus de 1000 chevaux. Au fur et à mesure, vous gagnerez de l’argent virtuel et pourrez acheter des pièces afin d’améliorer votre voiture. L’histoire est simple puisqu’il suffit de battre tous les membres de plusieurs gangs différents.

Le soft vous permet d’apporter votre touche personnelle en modifiant les jantes, la couleur extérieure et même intérieure. Cependant, le jeu vous incitera à plusieurs reprises de mettre la main à la poche pour débloquer des situations. En effet, arrivé à un certain moment, être le meilleur pilote ne suffira plus, puisque vous n’aurez pas assez d’argent virtuel pour acheter les pièces nécessaires. Le seul moyen sera alors de refaire encore et encore les mêmes courses, donnant alors à CSR Racing 2 un aspect extrêmement chronophage et donc très vitesse lassant.

Trial Extreme 4

Trial Extreme 4 est dans la continuité des trois premiers opus. Vous devez franchir des obstacles à bord de votre motocross (ou autres nouveaux véhicules) à travers plus de 100 niveaux. La difficulté se corse au fur et à mesure et le titre met vos compétences et réflexes à l’épreuve pour accomplir les niveaux. Les Trial Extreme ont toujours été réputés pour leur moteur physique assez impressionnant, et celui-ci ne déroge pas à la règle. Vous devez équilibrer la vitesse et la précision pour arriver au bout : chaque mouvement et saut doit être calculé pour ne pas avoir un accident.

Trial Extreme 4 intègre un mode solo comme d’habitude mais aussi un mode multijoueur qui permet de défier d’autres joueurs dans des courses en temps réel, ajoutant un aspect compétitif. Au fur et à mesure de votre avancée, vous pouvez débloquer des accessoires pour personnaliser votre véhicule et l’améliorer.

Monopoly Go, le jeu à jouer entre amis

Monopoly Go n’est autre qu’un portage du jeu de base sur plateau, les principes fondamentaux restant les mêmes. Le but est de devenir le joueur le plus riche grâce à des investissements et achats de propriétés tout en évitant la faillite et la case prison. Afin de s’adapter au format numérique, le plateau virtuel est interactif et animé. Les joueurs peuvent facilement naviguer sur le plateau, tout en lançant des dés. Bref, le jeu n’est pas vraiment différent du matériau initial, mais il s’agit d’un excellent portage pour ceux qui veulent redécouvrir le jeu de société ultra culte.

PUBG Mobile, l’alternative à Call of Duty : Warzone Mobile

Playerunknown’s Battleground, abrégé PUBG, a été l’un des précurseurs du genre Battle Royale. Concrètement, le but est exactement le même que pour Fortnite et Warzone Mobile. Vous êtes catapulté sur une carte, et vous devez vous équiper d’armes et d’objets pour affronter les autres joueurs. Les armes sont divers et variés : pistolets, fusils de précision, fusils à pompe, mitraillettes, fusils d’assaut et mitrailleuses.

Cependant, PUBG a cédé au modèle économique reposant sur l’achat de cosmétiques. Auparavant, le titre était assez austère avec une direction artistique véritablement guerrière, mais pour tenir la cadence face à ses concurrents, il a alors ajouté de nombreux articles payants avec de l’argent réel pour personnaliser vos armes et votre soldat. Le problème, c’est qu’on commence à dériver vers un univers Fantasy plutôt que guerrier, ce qui a tendance à faire fuir les fans de la première heure.

Solar Smash, le meilleur défouloir sur iOS

Solar Smash est un simulateur de destructeur de planètes. Vous avez le choix entre la Terre, Mars, Jupiter et d’autres sphères venant d’autres systèmes solaires comme Alpha Centauri. Le joueur a aussi la possibilité de créer sa propre planète, en créant des continents, et en ayant le choix de mettre de la vie dessus ou non, pour ensuite tout exploser. Vous avez à votre disposition de nombreuses armes stellaires, comme des missiles, des canons orbitaux, et même des extraterrestres.

Le titre fait fureur grâce à sa simplicité et son côté sans-prise de tête, tout en ayant un côté addictif pour essayer de multiples combinaisons possibles pour réduire en poussière n’importe quel caillou qui se dresserait sur votre chemin. Vous l’aurez compris, Solar Smash vous demande de poser votre cerveau pour y jouer, et il ne demande pas plus de réflexion pour être joué.

The Room, le meilleur jeu d’énigmes

The Room est une série de jeux de puzzle et d’énigmes développé par Fireproof Games. Le joueur doit interagir avec une mystérieuse boîte qui contient de nombreux compartiments et mécanismes cachés. Le titre utilise avec brio le tactile pour manipuler les objets, tourner les clés, ouvrir des portes. L’environnement 3D est richement détaillé et c’est ce qui fait d’ailleurs son succès puisque le joueur peut interagir avec ce qu’il peut observer.

D’autre part, le jeu a une histoire convaincante, qui tourne autour de “null”, une dimension parallèle et inquiétante. Il doit continuer le travail après avoir lu une lettre d’un personnage appelé “AS”, qui lui a laissé des indices pour commencer son voyage. Le deuxième jeu, qui est une suite directe, améliore considérablement les mécaniques puisque le joueur se retrouvera ensuite dans les pièces entières au lieu de simples boites, avec de grandes expansions de bâtiments, laissant une liberté d’action très appréciable.

Enfin, le troisième jeu suit les pas de ses prédécesseurs en améliorant encore la recette, avec une dimension RPG, puisque le joueur aura dans certains cas plusieurs choix à faire, influençant alors la fin de l’histoire. Bref, The Room est une aventure épique qui est à essayer au moins une fois sur iOS.

