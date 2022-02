Les meilleurs jeux gratuits sur navigateur pour le télétravail

Besoin de souffler entre deux réunions Zoom ou Teams, ou encore de vous aérer l’esprit après avoir rendu un document ? Votre navigateur web constitue une fabuleuse plateforme de jeux vidéo, avec d’innombrables pépites gratuites. Dans ce contexte de télétravail généralisé, ce sont autant de pauses bienvenues pour mieux repartir ensuite !

Si le format Flash est définitivement enterré, les studios ont su se réinventer autour des possibilités grandissantes du HTML5 et du JavaScript. Jeux d’aventure, jeux d’adresse, jeux de réflexion ou encore grands classiques revisités : plongez dans notre sélection des meilleurs jeux gratuits sur navigateur, pour vous détendre quelques minutes … ou plusieurs heures.

Wordle et Sutom

Vous avez vu fleurir d’étranges pictogrammes verts et rouges, parmi les tweets de votre timeline ? C’est LA nouvelle tendance du moment : plusieurs jeux sur navigateur revisitent le célèbre jeu télévisé popularisé en France par Thierry Beccaro, Motus ou « Lingo », son prédécesseur anglosaxon. Premier du genre, Wordle a été développé en 2021 par Josh Wardle. Vous avez six tentatives pour deviner un nouveau mot (anglais) de cinq lettres chaque jour, avec des couleurs qui vous indiquent les bonnes réponses dans vos propositions.

Pas de téléchargement, pas de publicité, gratuité et partage des résultats sur les réseaux sociaux : le succès est immédiat. À tel point que le New York Times rachète le jeu le 31 janvier 2022 pour plusieurs millions de dollars, afin de l’intégrer à son site. Des clones de grande qualité fleurissent entre temps, comme une version française de Wordle, ainsi que Sutom plus proche de la version française de Motus.

Abobo’s Big Adventure

Abobo’s Big Adventures, c’est avant toute chose une énorme bouffée de nostalgie pour tous les joueurs ayant tâté de la NES. Sorti en 2012 après pratiquement une décennie de développement, ce titre met en scène Abobo, l’un des premiers boss de la série Double Dragon dans une quête épique pour sauver son fils, Aboboy. Il sera amené à traverser une ribambelle de niveaux inspirés par quelques-uns des titres les plus emblématiques de la 8-bits de Nintendo.



Double Dragon, Zelda, Mario, Pro Wrestling ou encore Punch-Out seront autant de références qu’il sera possible de croiser durant l’épopée de ce brave Abobo. Là ou les développeurs ont fait très fort, c’est que chaque niveau reprend l’esthétique et le gameplay du jeu auquel il rend hommage.

Coma

Coma est un petit jeu d’aventure mâtiné de plateforme qui vous invite à rejoindre Pete, jeune garçon qui se retrouve dans le coma. Votre but sera alors de l’accompagner dans ses errances, et de l’aider à trouver le chemin vers le réveil. Au fil de ses pérégrinations, vous serez amené à rendre service à diverses personnes en résolvant des énigmes.



Assez semblable à Limbo dans sa mise en scène et son ambiance, Coma est un petit jeu extrêmement bien réalisé qui propose une réalisation très soignée où se succèdent tableaux magnifiques et mélodies déchirantes. Une grande réussite à découvrir sans plus attendre.

Agar.io

Développé par un jeune brésilien de 19 ans, Agar.io a très vite fait sensation autour d’un but aussi simple qu’addictif : devenir de plus en plus gros en avalant ses adversaires. À la souris, vous manipulez ainsi un rond de couleur, que vous baladez sur une arène constellée de pastilles, au gré de l’inertie. Évidemment, la difficulté réside dans le fait que les autres joueurs caressent le même objectif, et qu’ils déambulent dans la même zone. À vous de les éviter, s’ils sont plus imposants que vous … ou au contraire de les dévorer, si vous les dominez !

Une sorte de serpent à la sauce e-sport, en somme. Rapidement reconnu par des éditeurs, le principe s’est décliné en applications mobiles, avec le même succès à la clé. Toujours gratuit, le jeu sur navigateur a gagné progressivement en fonctionnalités. De nouveaux modes de jeu sont ainsi apparus, notamment la possibilité de jouer par équipes ou de limiter l’arène à vos seuls amis.

Doom

Est-il nécessaire de présenter Doom ? Créé en 1993 par idSoftware, ce jeu a pratiquement créé le genre du FPS à lui tout seul (rappelez-vous, nous appelions cela des Doom-like à l’époque).



Alors pourquoi mettre Doom dans cette liste vous demandez-vous donc. Hé bien tout simplement parce que le jeu de 1993 est aujourd’hui accessible gratuitement depuis n’importe quel navigateur grâce à un portage flash réalisé à partir du code source du jeu. Cerise sur le gâteau, les codes originaux marchent dans cette version !

Tomb Raider

Doit-on encore la présenter ? Retrouvez la célèbre Lara dans cette version du premier Tomb Raider sorti en 1996, entièrement développée pour nos navigateurs web. Vous incarnez ici la célèbre héroïne de l’une des plus grandes franchises de l’histoire du jeu vidéo, et en français de surcroît. L’historique Manoir Croft est ainsi accessible depuis n’importe quel navigateur et se révèle parfaitement jouable, même en plein écran, avec de nombreuses histoires dérivées à la clé.

En réalité, ce projet OpenLara illustre la florissante communauté autour de la célèbre saga d’Eidos. En 2012, le développeur russe Konstantin Chistyakov s’est lancé dans le projet OpenTomb, avec l’objectif de recréer de zéro le moteur graphique de Tomb Raider en faisant du reverse-engineering à partir du jeu d’origine. La communauté s’est organisée et ainsi reprogrammé tous les scripts et les effets des différents pièges de l’univers de Lara Croft. OpenLara s’inscrit dans son héritage direct, en portant la somme des travaux sous l’API WebGL.

Game of Bombs

Game of Bombs est un Bomberman dopé aux hormones de croissance. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Bomberman, il s’agit d’un petit jeu multi où 4 joueurs (jusqu’à 16 dans certaines versions) s’affrontent dans une arène. Seule arme disponible, des bombes qui permettent de se frayer un chemin vers ses ennemis, et les éliminer.



Histoire de corser le tout, de nombreux bonus permettant d’accroître la taille de l’explosion, d’augmenter sa vitesse ou de posséder plus de bombes venait se greffer à l’ensemble pour créer un jeu fun, rapide, tactique et diablement prenant. Game of Bombs c’est tout cela et bien plus puisqu’on pourra affronter jusqu’à 1000 joueurs dans une même arène…

Happy Wheels

Popularisé par le très célèbre PewDiePie, Happy Wheels est un petit jeu qui vous attrapera pour ne vous relâcher que quelques heures plus tard. Ce titre propose une quantité impressionnante de niveaux à parcourir à vélo, en segway ou même en tondeuse à gazon avec pour but ultime de passer la ligne d’arrivée. Simple, a priori, mais les concepteurs des niveaux ont mis tout leur cœur à créer des parcours sournois.



Si vous ajoutez à cela le fait que le jeu est basé sur un moteur physique assez réaliste, et que les personnages sont animés façon ragdoll, vous obtenez un jeu assez dur, mais surtout très drôle qui vous mettra face à des situations plus idiotes les unes que les autres qui ne manqueront jamais de faire naître un sourire sur vos lèvres.

Pandemic 2

Pandemic 2 ne paie pas de mine, mais une fois que vous l’aurez lancé, vous vous rendrez compte à quel point il est difficile de le quitter. Après avoir choisi si vous souhaitez incarner un virus, une bactérie ou un parasite, vous allez devoir trouver le meilleur moyen d’exterminer l’intégralité de la planète, en infectant de plus en plus de gens tout en évitant de vous faire contrer par les chercheurs humains. Ca vous rappelle quelque chose ? Dans ce contexte de télétravail généralisé, c’est un comble que de s’amuser autour d’une telle pandémie !



Pour ce faire, vous allez devoir la jouer fine, et choisir avec attention les lieux que vous infecter, la manière dont vous évoluez et tout un tas d’autres paramètres aussi charmants les uns que les autres. Véritable jeu de stratégie – et clone de Plague Inc. (sur Android et iOS)-, Pandemic 2 est une pépite à découvrir sans attendre. Et tant pis s’il rappelle trop étroitement la situation actuelle !

Qwop

QWOP, comme son nom ne l’indique absolument pas, est un jeu de sport comme vous n’en avez jamais vu. Ici, pas d’épreuves multiples, de contexte spectaculaire et autres fantaisies, mais la dure réalité du 100 m. Un simple 100 m dans lequel vous devrez courir seul.



Mais courir le 100 m n’a jamais été aussi difficile. QWOP tire son nom des quatre touches éponymes de votre clavier, et qui sont ici utilisées pour déplacer votre sprinter. Chacune de ces touches étant assignée à une articulation des jambes du coureur, vous allez devoir les actionner en parfaite coordination pour permettre à votre avatar d’avancer. Un tâche ardue, qui vous demandera de longues minutes d’apprentissage pour ne serait-ce qu’effectuer un simple pas. Imaginez alors le travail à abattre pour arriver au bout des 100 m… Le titre est par ailleurs développé par Bennett Foddy, auteur prolixe auquel on doit notamment Getting Over It with Bennett Foddy (2017), un titre indépendant philosophique qui met à mal vos réflexes.

Robot Unicorn Attack Evolution

Avant cette version Evolution était Robot Unicorn Attack, un jeu sorti début 2010 dans lequel on contrôlait une fière licorne robotique dans un monde rose bonbon peuplé d’étoiles et de fées. À la manière d’un Canabalt, Robot Unicorn Attack est un endless runner où le but est d’aller le plus loin possible en collectant les bonus et évitant les pièges, de manière à réaliser le meilleur score possible au terme des trois essais offerts à chaque partie.



Jeu arcade souffrant du syndrome « aller encore une dernière et j’arrête », Robot Unicorn Attack avait en sus une particularité unique : sa bande son entêtante, basée sur le morceau Always du groupe Erasure. Mais quid de ce Robot Unicorn Attack Evolution me direz-vous ? Hé bien il s’agit de la même chose, sauf que cette fois la licorne peut se transformer en panda ou en dauphin. Essayez ce jeu, vous ne le regretterez pas.

Spelunky

Rogue-like acclamé par la critique, Spelunky est un jeu qui mêle aventure et plateforme avec maestria. Dans la peau d’un aventurier, vous allez devoir descendre de plus en plus profondément dans les entrailles de la terre afin de récolter le plus de trésors possible. Bien évidemment, la tâche n’est pas de tout repos et de nombreux monstres et pièges ne manqueront pas de vous envoyer ad patres.



Après chaque mort, vous devrez recommencer du début, et ne comptez pas sur votre mémoire pour vous aider car les niveaux sont générés aléatoirement à chaque nouvelle partie. Assez mignon avec ses graphismes tout en pixel art, ce jeu web reprend le code source de la première version, sortie en 2009.

Treasure Arena

Treasure Arena ne manquera pas de ravir les amateurs de jeu multi endiablés. Quatre joueurs (humains ou IA) doivent s’affronter dans des matchs sans merci où il faudra recueillir le plus de pièces d’or possible pour sortir vainqueur.



Pour ce faire, chaque joueur devra sélectionner une classe de personnage en fonction de ses affinités, et se lancer dans l’exploration de la carte afin de récolter le plus de trésors possible. Bien évidemment, il sera possible d’aller dégommer ses adversaires pour leur piquer leurs trésors et ainsi augmenter son propre stock. Diverses armes, ainsi que des monstres et des pièges seront là pour corser le tout.

Unsolicited

Créé à l’occasion d’une game jam, Unsolicited est non seulement un jeu bougrement bien fichu, mais aussi un jeu qui vous fera réfléchir. Il faut dire que derrière ce petit jeu se cache Lucas Pope, développeur indépendant, et créateur du génialissime Papers, Please (à faire de toute urgence si ce n’est déjà pas le cas) puis de Return of the Obra Dinn.



Dans Unsolicited, vous incarnez un employé lambda travaillant pour le compte d’une société chargée d’envoyer des mails aux particuliers. Votre rôle sera de remplir ces emails et de les envoyer à leur destinataire, le tout dans un temps limité. Et si vous commencez gentiment en vous chargeant d’envoyer des demandes de donations pour des œuvres de charité, vous devrez bien vite vous coltiner toute la misère du monde à grand renforts de relances pour impayés et autres collection de dettes. De quoi faire réfléchir sévèrement sur la société dans laquelle nous vivons.

Minecraft Classique

Développé il y a plus de dix ans, Minecraft s’impose comme l’un des plus grands succès du jeu vidéo, avec plus de 200 millions de joueurs à son actif. Il s’est décliné en d’innombrables versions pour toutes les plates-formes du marché … dont nos navigateurs web, dans cette édition classique qui vous laisse vous balader ou casser des blocs dans le monde infini de sa sandbox.

Dans cette édition classique, pas de traces des ennemis et des combats, mais vous avez la possibilité d’inviter jusqu’à neuf de vos amis. Pour progresser, utilisez la molette de la souris afin de changer de matériau et cliquez avec le bouton gauche pour creuser. Vous cliquez avec le bouton droit pour créer de nouveaux blocs. Un principe ultra-simple à découvrir dans le cadre de votre navigateur, idéal pour plonger dans ce titre mythique à votre rythme, sans télécharger quoi que ce soit.

Akinator

Développé il y a près de quinze ans par un ingénieur en informatique, Akinator est né de l’envie de tester le principe de l’intelligence artificielle. Son concept ? Un génie devine la personnalité à laquelle vous pensez, en vous posant une série de questions. Baptisé Devinettor à l’origine, le jeu s’enrichit progressivement grâce aux joueurs : lorsque l’ordinateur est battu, vous êtes invité à enregistrer des informations.

Quinze ans plus tard, et rebaptisé Akinator, le principe s’est ainsi élargi autour d’une phénoménale base de données communautaire. Pas une personnalité, ou presque, n’échappe à ses connaissances et c’est toujours un régal, comme un mystère, de voir le génie deviner si rapidement les plus obscurs personnages auxquels vous pensiez pour le coincer.

GeoGuessr

Une vraie bonne idée de jeu, autour d’un service que tout le monde utilise déjà : c’est la formule secrète de GeoGuessr. Développé par Anton Wallén, un consultant en technologie de l’information suédois, ce projet s’appuie sur l’immense base photographique de Google Street View, qui cartographie le monde entier et plonge les internautes dans les moindres recoins du monde.

Au début du jeu, vous apparaissez dans un endroit au hasard sur la carte, avec une vue en plein écran à la façon Street View. Libre à vous d’explorer les environs, toujours à travers les caméras du service de Google, d’avancer ou de reculer sur les routes, à la recherche du moindre panneau ou indice, pour identifier précisément votre localisation exacte. Plus vous êtes proche de l’adresse réelle, en cliquant sur une carte, plus vous marquez de points.

Plaques d’immatriculation, panneaux routiers, éléments culturels ou alphabets particuliers : saisissez tous les indices pour pointer l’emplacement au plus juste. Fort de son immense popularité, le service s’est divisé en de multiples épreuves, avec des sélections de parcours limités à des régions spécifiques ou une version payante pour en étendre les fonctionnalités.

Skribbl.io

Développé il y a plus de cinq ans, Skribbl.io a connu un certain retentissement durant les phases successives de confinement, pour son côté loufoque et les franches rigolades qu’il suscite entre amis. Directement inspiré du célèbre « Dessinez, c’est gagné », il invite plusieurs joueurs à évoluer dans la même arène, en dessinant une série de scènes ou de mots dans le cadre de leur navigateur. Tout le monde doit ensuite deviner les mots, et la partie est remportée par celui qui a raflé le plus grand nombre de points.

Simple et efficace, ce principe trouve ici une réalisation parfaite, avec des outils faciles à maîtriser : votre palette se limite à quelques tailles de pinceaux et de couleurs, ce qui participe à renforcer les réalisations imparfaites et donc amusantes !

ForumWarz

À travers cet obscur choix, alors que tant d’autres productions peuvent se prévaloir de graphismes somptueux et d’un gameplay proche d’une console de salon, nous tenons à célébrer l’âge d’or d’Internet. Dans ForumWarz, vous incarnez un hacker ou un autre personnage féru du Web qui vient à se battre à coup de messages sur des forums. Le principe est aussi loufoque que génial, et vient convoquer à la barre tant d’autres candidats qui ont exploré les limites du Web 1.0.

On pense notamment à Ouverture Facile, un jeu malheureusement disparu aujourd’hui qui invitait le joueur à participer à des énigmes multimédias, en réfléchissant autour du média HTML, mais aussi à In Memoriam (2003), un jeu d’enquête sur CD-ROM incitant là aussi le joueur à fouiller les méandres d’un Internet balbutiant. ForumWarz a été développé à la même époque, mais c’est aussi l’un des derniers survivants, toujours accessible dans sa grandiose réalisation. Pour qui a connu cet âge d’or, ou pour tous ceux qui ont

OGame

Autre lointain concept avant-gardiste, qui tisse un sérieux lien avec les productions d’aujourd’hui tout en célébrant à fond le navigateur web comme plate-forme de jeu, OGame reste un titre gratuit tout à fait approprié en 2022. Lancé par des Allemands en 2002, il s’agit d’un space-opera vous mettant aux commandes de la flotte de votre propre planète. Vous nouez ainsi des alliances et vous préparez vos troupes, à la conquête de la galaxie pour la mainmise sur de précieuses matières premières.

Entièrement développé en PHP, le jeu célèbre surtout un certain type d’interactions typiques du Web des années 2010. Vous programmez ainsi vos constructions, vos excursions et vos attaques à travers des « formulaires » déguisés et très bien habillés, et vous revenez à intervalles réguliers vérifier la progression de vos opérations. Le jeu a aussi contribué à inventer le principe des options payantes visant à améliorer