God of War Ragnarok : pas de favoritisme, DLSS, FSR et XeSS seront pris en charge

Santa Monica Studio vient de dévoiler les configurations PC de God of War Ragnarok ainsi que les technologies de mise à l’échelle présentes au lancement. Le titre s’annonce particulièrement accessible et il prendra en charge le DLSS 3.7 de NVIDIA, le FSR 3.1 d’AMD et le XeSS 1.3 d’Intel.

©Santa Monica Studio

Après Horizon : Forbidden West et Ghost of Tsushima, c’est au tour de God of War Ragnarok de débarquer sur PC. L’ancienne exclusivité PS5 s’invite donc sur Steam et l’Epic Games Store très prochainement. Prévu pour sortir à la rentrée, le 19 septembre exactement, le portage de GoW Ragnarok sera supervisé par son studio d’origine : Santa Monica Studio.

Cela laisse présager un soin tout particulier accordé à la conclusion de la saga nordique de Kratos lors de sa transition sur ordinateur. D’ailleurs, à ce propos, les équipes derrière le jeu d’action-aventure viennent de dévoiler les configurations recommandées ainsi que les technologies d’upscaling qui seront disponibles à la sortie.

Bonne nouvelle, le titre ne s’annonce pas trop gourmand. Santa Monica Studio affirme que de la 4K et 60 FPS seront présents, en revanche, il ne précise pas s’il sera possible de profiter d’un framerate supérieur. Quoi qu’il en soit, en se basant sur les configurations présentées par le studio, il semblerait que GoW Ragnarok puisse tourner sur un panel de PC gamer très large.

GoW Ragnarok est lourd mais accessible

©Santa Monica Studio

Même une GTX 1060 vieille de huit ans et un Core i5-4670K seraient suffisants pour jouer au jeu en 1080p et 30 FPS. Les graphismes devront cependant être paramétrés en qualité faible. De plus, seuls 8 Go de mémoire vive seraient requis pour la configuration minimale, pour les autres 16 Go seront nécessaires.

Le titre devrait peser 190 Go, ce qui est malheureusement assez imposant surtout en prenant en compte le fait qu’un SSD serait obligatoire. La configuration recommandée, pour jouer en 1080p, 60 FPS en qualité moyenne, va exiger une RTX 2060 Super ou une Radeon RX 5700. Côté processeurs, ce sont le Core i5-8600 et le Ryzen 5 3600 qui sont conseillés.

Enfin, pour jouer en Ultra, 4K, 60 FPS, il est évident qu’une configuration plus musclée sera nécessaire. Santa Monica liste les cartes graphiques et processeurs suivants : RTX 4070 Ti ou RX 7900 XT et Core i5-11600K ou Ryzen 7 3700X.

Le DLSS 3.7, le FSR 3.1 et l’XeSS 1.3 présents dès la sortie

Le studio précise bien qu’aucune technologie d’upscaling ne sera obligatoire pour atteindre les performances promises. Néanmoins, God of War Ragnarok dès sa sortie aura droit au meilleur en étant compatible avec le DLSS 3.7 de NVIDIA, le FSR 3.1 d’AMD et le XeSS 1.3 d’Intel.

De ce fait, même une configuration utilisant la GTX 1060 pourra bénéficier d’une mise à l’échelle des graphismes via le FSR 3. C’est une excellente nouvelle, cela devrait permettre aux joueurs avec un PC plus modeste de profiter d’une expérience visuelle plus agréable.

GoW Ragnarok sur PC s’annonce donc comme étant particulièrement accessible. Le portage de Santa Monica s’annonce prometteur, cependant, il va falloir attendre de tester le jeu en situation réelle avant de s’assurer des dires du studio.

Les joueurs ne sont, en effet, pas à l’abri de problèmes techniques qui pourraient quelque peu assombrir le tableau. Néanmoins, en se basant sur l’exemple de God of War 2016, il est possible que le portage de Ragnarok soit parfaitement optimisé pour les PC gamer.