Les prochains MacBook Pro pourraient embarquer des écrans 14:9

La septième version bêta de macOS Monterey livre quelques indiscrétions sur les définitions des prochains MacBook Pro de 14 et 16 pouces. Selon les données communiquées par MacRumors, le MacBook Pro 14 proposerait une définition native de 3024 × 1964 et le MacBook Pro 16 une définition de 3456 × 2234. Dans les deux cas, la résolution serait de 257 PPP. Pour la comparaison, les actuels MacBook Pro de 13 et 16 pouces ont une définition de 2560 x 1600 et 3072 x 1920 respectivement, pour une résolution de 227 PPP.

Comme le fait remarquer Anton Shilov de Tom’s Hardware US, cela donne ratio de 1,55 environ et non plus de 1,6. Ainsi, il estime que ces machines pourraient adopter un nouveau format d’écran : le 14:9 . Pour étayer cette hypothèse, il se base sur de précédentes rumeurs évoquant un changement de design assez drastique et le recours à la technologie mini-LED.



Pas du 3:2 mais pas loin

Des PC tels que le Matebook X Pro ou la Microsoft Surface Laptop Go misent sur un écran au format 3/2 pour se démarquer, lequel s’avère assez pratique pour certaines tâches de travail sur des images et du texte notamment ; en revanche, il n’est pas idéal pour la vidéo. Le format 14:9 pourrait être le compromis trouvé par Apple.

Dans les deux cas, 14:9 comme 3:2, il faut composer avec des bandes noires sur les côtés pour des médias en 16:9 ; c’est là que la technologie de rétroéclairage mini-LED intervient en atténuant ce désagrément.

Apple présentera officiellement les MacBook Pro en octobre / novembre selon MacRumors. Puisque la marque à la pomme ne réagit pas aux rumeurs, il faudra patienter encore quelques semaines avant de savoir si ces ordinateurs portables s’armeront, ou non, d’écrans au format 14:9. Par ailleurs, rappelons que ces MacBook devraient hériter d’une puce M1X.