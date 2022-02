Les meilleures enceintes Bluetooth à prix mini chez Darty

Vous souhaitez vous faire plaisir ou profiter de la Saint-Valentin pour faire plaisir à votre compagne ou compagnon ? Et si vous achetiez une enceinte Bluetooth ? Facilement transportables, elles permettent d’écouter de la musique ou des podcast où que vous soyez. De quoi plaire aux mélomanes de tous les âges !

Et bonne nouvelle : en ce moment chez Darty, de nombreuses enceintes Bluetooth sont à prix mini ! Vous pouvez par exemple retrouver l’enceinte Marshall Emberton noir avec -23% de réduction. Elle se retrouve ainsi à seulement 129,99€ au lieu de 169,99€.

Complètement nomade, elle propose une autonomie pouvant aller jusqu’à 20 heures et une certification IPX7 qui lui confère la résistance à l’eau. Compacte, elle tient dans une seule main et offre un son 360 degrés. Autre bon point : en seulement 20 minutes de charge, elle vous permet d’écouter votre musique plus de 5h.

Notre top des meilleures enceintes Bluetooth proposés chez Darty

Nous n’êtes pas convaincu par cette première enceinte ? Aucun problème. Darty vous propose en effet de nombreux autres modèles. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Parmi toutes les offres, nous avons retenu les suivantes :

Pour profiter dans les meilleures conditions de votre nouvelle enceinte Bluetooth, Darty vous offre en prime 4 mois d’abonnement pour la plateforme Deezer Premium.

