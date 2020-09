Ampere : avec ses RTX 3070, 3080 et 3090, le ray-tracing de NVIDIA passe la seconde et la 8K est à portée

Si Turing apportait pour la première fois l’accélération matérielle du ray-tracing et de l’IA au sein de produits grand public, Ampere offre une certaine maturité de ce côté, tout en améliorant les performances en matière de rastérisation classique.

Crédit : NVIDIA

Bien entendu, Ampere n’est pas une révolution en matière de rendu 3D, mais l’évolution par rapport à Turing, lancé en août 2018, est sensible. NVIDIA a su tirer le meilleur parti des technologies à sa disposition, de la meilleure finesse de gravure au type de mémoire graphique utilisée en passant par un système de refroidissement revu et amélioré. C’est donc l’occasion de faire un petit tour technique du propriétaire, avant de pouvoir d’ici quelques jours mesurer en pratique les performances des GeForce RTX 3070, RTX 3080 et RTX 3090.

Les GPU GA102 et GA104 en détail

Si les GeForce RTX 3090 et RTX 3080 utilisent le même chipset graphique GA102, NVIDIA joue (entre autres) sur le nombre de GPC et de SM activés par GPU pour différencier les deux modèles. Ainsi, un chipset GA102 complet possède 7 GPC, chacun composé de 12 SM, pour un total de 10752 CUDA Cores. Mais deux SM sont désactivés sur la RTX 3090, ce qui porte le nombre total de SM à « seulement » 82 unités, soit 10496 CUDA Cores.

Crédit : NVIDIA

Sur la RTX 3080, c’est carrément un GPC entier qui est désactivé, et seuls quatre des 6 GPC restants possèdent leurs 12 SM actifs, les deux derniers n’en étant dotés que de 10. On arrive donc à un total de 68 SM et 8704 CUDA Cores pour cette carte graphique. De son côté, la RTX 3070 utilise un chipset GA104. On y trouve seulement 4 GPC et 46 SM actifs, soit 5888 CUDA Cores fonctionnels.

D’autres variables d’ajustement sont utilisées par NVIDIA pour segmenter son offre : fréquences de fonctionnement de base et Boost, nombre de RT et de Tensor Cores ou encore type (GDDR6 sur la RTX 3070, GDDR6X sur les deux autres modèles), vitesse et quantité de mémoire graphique utilisée. Le tableau ci-dessous regroupe toutes les données techniques des différents GPU, permettant une comparaison rapide entre chaque modèle.

Modèle GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3070 GeForce RTX 2080 Ti GeForce RTX 2080 Super Architecture

GPU Ampere

GA102-300 Ampere

GA102-200 Ampere

GA104-300 Turing

TU102-300A Turing

TU104-450 Gravure 8 nm

(Samsung) 8 nm

(Samsung) 8 nm

(Samsung) 12 nm FFN 12 nm FFN Taille du die 628 mm² 628 mm² 628 mm² 754 mm² 545 mm² Transistors 28 milliards 28 milliards 28 milliards 18,6 milliards 13,6 milliards GPCs 7 6 4 6 6 SMs 82 68 46 68 48 CUDA Cores 10496 8704 5888 4352 3072 Tensor Cores 328 272 368 544 384 RT Cores 82 68 46 68 48 Fréquence GPU

Base

(Boost) 1395 MHz

1695 MHz 1440 MHz

1710 MHz 1500 MHz

1730 MHz 1350 MHz

1545 MHz 1650 MHz

1815 MHz FP32 TFLOPS 35,6 29,8 20,3 13,5 11,1 FP16 TFLOPS 35,6 29,8 20,3 26,9 22,3 Tensor TFLOPS

(FP16) 285 238 163 108 89 RT TFLOPS 69 58 40 34 Mémoire 24 Go

GDDR6X 10 Go

GDDR6X 8 Go

GDDR6 11 Go

GDDR6 8 Go

GDDR6 Interface

Mémoire 384-bit 320-bit 256-bit 352-bit 256-bit Vitesse de

transfert 19,5 Gb/s 19 Gbps 14 ou 16 Gb/s ? 14 Gb/s Bande Passante

VRAM 936 Go/s 760 Go/s 512 Go/s 616 Go/s 496 Go/s ROPs 128 80 64 88 64 Unités de texture (TMUs) 656 544 368 272 192 Texel Fill-rate

(Gigatexels/s) 556 465 317 420 248 Cache L1 par SM 128 Ko 128 Ko 128 Ko 64 Ko 64 Ko Cache L2 6 Mo 5 Mo 4 Mo 5,5 Mo 4 Mo TDP 350 W 320 W 220 W 260 W 250 W

Des Streaming Multiprocessors améliorés

Les Streaming Multiprocessors ont été améliorés depuis Turing, alors qu’ils avaient déjà profité d’optimisations par rapport à Pascal. On est en effet passé de quatre groupes de 32 unités capables de calculer en FP32 ou en INT32 avec Pascal, à 64 unités FP32 associées à 64 unités INT32 avec Turing. La nouveauté était que ces unités de calcul pouvaient fonctionner de manière concurrentielle.

Crédit : NVIDIA

Ampere va encore plus loin de ce côté : désormais chaque SM regroupe 4 clusters de 32 unités de calcul, mais chaque cluster comprend 16 unités pouvant prendre en charge des calculs en FP32 ou INT32, et 16 unités exclusivement dédiées aux calculs FP32. Ces deux groupes peuvent travailler de manière concurrentielle via des datapaths distincts. De manière idéale, chaque SM peut donc traiter simultanément 64 instructions INT32 et 64 instructions FP32, ou bien 128 instructions FP32, soit le double des SM de Turing. NVIDIA a également apporté quelques améliorations du côté du cache L1, qui passe de 64 Ko par SM sur Turing à 128 Ko par SM sur Ampere.

Crédit : NVIDIA

On pourrait craindre que le doublement des unités FP32 seulement, et pas celui des unités de calcul INT32, aboutisse à un déséquilibre en matière de charge de travail, mais il n’en est en réalité rien : c’est justement une répartition similaire entre calculs FP32 et INT32 que l’on retrouve dans une majorité de jeux vidéo.

Des Tensor Cores et des RT Cores plus efficaces

Introduits par NVIDIA avec l’architecture Volta puis démocratisés auprès des joueurs avec Turing, les Tensor Cores sont chargés de calculs moins précis que ceux en FP32 ou INT32. NVIDIA les utilise pour sa technologie DLSS, et plus globalement pour tout ce qui se rapport à l’intelligence artificielle.

Crédit : NVIDIA

Avec Ampere, l’efficacité de ces Tensor Cores de troisième génération est multipliée par quatre avec des matrices denses, et par huit avec des matrices creuses (c’est-à-dire contenant beaucoup de zéros). Cette amélioration de l’efficacité des Tensor Cores permet à NVIDIA d’en diminuer par deux leur nombre par GPU, tout en affichant en même temps une puissance de calcul multipliée par deux ou par quatre suivant le type de matrice !

Crédit : NVIDIA Crédit : NVIDIA Crédit : NVIDIA

Du côté des RT Cores, chargés des calculs dédiés au lancer de rayons (ou ray tracing), NVIDIA indique simplement que la deuxième génération intégrée à Ampere est plus efficace, mais sans donner plus de détails. On notera tout de même qu’ils sont désormais capables d’accélérer les calculs lorsqu’un effet de flou de mouvement est appliqué. En pratique et dans ce cas précis, le rendu peut être jusqu’à huit fois plus rapide. On attend d’autant plus impatiemment les premiers benchmarks indépendants des nouvelles RTX 3070, RTX 3080 et RTX 3090…

Crédit : NVIDIA

Cette nouvelle fonctionnalité peut être utilisée dans les jeux et le rendu 3D en temps réel, mais également dans les applications de rendu 3D comme Blender. De manière globale, le rendu en ray tracing dans les applications 3D est deux fois plus rapide sur une RTX 3080 qu’avec une RTX 2080 Super.

De la mémoire GDDR6X particulièrement rapide

Si la GeForce RTX 3070 utilise toujours de la mémoire GDDR6, les GeForce RTX 3080 et RTX 3090 bénéficient de leur côté de mémoire GDDR6X. Un ensemble d’améliorations et d’optimisations, par exemple une modulation du signal PAM4 (4-level Pulse Amplitude Modulation, avec un signal entre le GPU et la mémoire qui utilise quatre niveaux de tension différents pour encoder deux bits par cycle d’horloge) en plus du mode RDQS classique, permet à ce type de mémoire de se montrer particulièrement rapide, NVIDIA n’hésitant pas à la présenter comme la mémoire graphique la plus rapide du marché.

Crédit : NVIDIA

Pour ses GeForce RTX 3080 et RTX 3090, NVIDIA utilise des puces de mémoire GDDR6X fabriquées par Micron. Celle-ci atteint 19 Gbps par broche sur la 3080, et même 19,5 Gbps sur la 3090. À titre de comparaison, les vitesses actuellement atteintes par de la mémoire GDDR6 sont de l’ordre de 14 à 16 Gbps. En tenant compte de leur bus respectifs (320-bit et 384-bit), on arrive à une bande passante mémoire de 760 Go/s sur la RTX 3080 et 936 Go/s sur la RTX 3090.

La tension appliquée étant en revanche identique entre la GDDR6 et la GDDR6X (VDD et VDDQ de 1,25-1,35V, VPP de 1,8V), il ne devrait pas y avoir de différence sensible au niveau de la consommation. Au contraire même : Micron explique que la mémoire GDDR6X permet de réduire de 15% la consommation par bit transféré, par rapport à de la mémoire GDDR6.

La 4K démocratisée, la 8K à 60 Hz avec ray-tracing grâce au DLSS

Avec Ampere et sa puissance de calcul vertigineuse, NVIDIA ne vise plus seulement la 4K : c’est directement la 8K qui est en ligne de mire. C’est d’ailleurs pour cette raison que les nouvelles GeForce RTX 3070, RTX 3080 et RTX 3090 sont dotées de sorties HDMI 2.1 offrant une bande passante de 48 Gbps : c’est suffisant pour n’utiliser qu’un seul câble avec un écran 8K à 60 Hz.

Crédit : NVIDIA

La technologie DLSS 2.1 (oui, le SDK DLSS a récemment été mis à jour en version 2.1, apportant quelques nouveautés par rapport au DLSS 2.0) est particulièrement utile ici, NVIDIA introduisant un nouveau mode 8K rendu possible grâce à une amélioration du modèle mathématique utilisé en matière d’analyse spatiale. Cette « Super Resolution » permet d’obtenir un rendu final en 8K à partir d’une image calculée en 2560 x 1400, ce qui représente un upscaling intelligent de x9 ! Pour rappel, le mode Performances du DLSS permettait d’appliquer un upscaling de x4 « seulement » afin de passer d’un rendu Full HD à une image 4K…

Crédit : NVIDIA Crédit : NVIDIA

En termes de performances, il devient dès lors possible de jouer en 8K de manière fluide (c’est-à-dire avec un framerate moyen supérieur à 60 FPS) à de nombreux jeux actuels avec une RTX 3090 : Apex Legends, Destiny 2 ou encore Death Stranding pour ne citer qu’eux. Rappelez-vous qu’une image 8K possède 16 fois plus de pixels qu’une image Full HD !

Encodage et décodage vidéo : l’avènement du codec AV1

Si le moteur de compression NVENC d’Ampere est identique à celui embarqué dans Turing, celui de décompression prend désormais en charge le codec AV1. Ce successeur du VP9 et du HEVC commence à être utilisé sur Vimeo et YouTube (en version bêta) avec certains contenus, tandis que Netflix l’a choisi pour les flux vidéo envoyés sur les terminaux mobiles. Il faut dire qu’avec un taux de compression 30 % à 40 % plus élevé que l’HEVC ou le VP9, y compris sur les vidéos 4K, le codec AV1 est une aubaine pour les plateformes de streaming.

Crédit : NVIDIA

On peut donc supposer que ce codec va peu à peu se démocratiser, et pourquoi pas remplacer à terme le VP9 et les H.264/H.265. La prise en charge matérielle de sa décompression est tout à fait pertinente avec les nouvelles GeForce RTX Ampere : ce codec particulièrement efficace est taillé pour la 8K HDR.

En résumé

“L’âge de la maturité”, l’expression est galvaudée et déclinée à toutes les sauces, mais il paraît difficile de mieux résumer le positionnement de l’architecture Ampere par rapport à la génération antérieure. Deux ans après Turing, NVIDIA semble en effet avoir amélioré, sinon optimisé, tous les aspects techniques de son GPU avec ses RTX 30. La finesse de gravure, en premier lieu, avec un procédé 8 nm en lieu et place du 12 nm des RTX 20. Le nombre de transistors grimpe en flèche en conséquence, la taille du die se réduit par rapport aux plus grands mastodontes de la génération précédente et les puces comprennent davantage de GPC, SM et CUDA Core. Les Streaming Multiprocessors, justement, gagnent en efficacité et traitent, en résumé, le double des instructions des SM de Turing, aussi bien au niveau des calculs FP32 qu’INT32, avec un cache L1 lui aussi doublé. Du côté de la mémoire, on bascule vers la GDDR6X pour les deux têtes de gondole, les RTX 3090 et 3080, avec un ensemble d’optimisations qui dopent la bande passante … sans parler de quantités de VRAM jusqu’alors inexplorées dans cette gamme – 24 Go pour la RTX 3090 contre moins de la moitié pour la pourtant surpuissante RTX 2080 Ti.



Mais c’est évidemment au niveau des technologies les plus modernes et récentes, à savoir les Tensor Core introduits avec l’architecture Volta puis les RT Core de la génération Turing, qu’Ampere fait le plus grand bond. Meilleure exploitation de l’intelligence artificielle, en particulier pour la technologie DLSS, rendu amélioré du ray tracing (jusqu’à deux fois supérieur, sur une RTX 3080 face à une RTX 2080 Super !) notamment avec les effets de flou de mouvement… NVIDIA évoque, globalement, des puissances de calcul débridées, dans ces domaines plus que jamais sous les feux des projecteurs avec l’arrivée imminente des consoles next-gen. Avec la promesse, in fine, de concrétiser le jeu 8K de manière fluide … là où les futures consoles de salon, supposément proposées à des prix encore jamais atteints, ne tutoieront “que” la 4K. Il y a donc de quoi se réjouir, tout du moins dans un premier temps sur le plan théorique. Place désormais à la réalité du terrain, avec les tests qui ne devraient plus tarder !