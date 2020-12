Les spécifications de quelques Ryzen 5000 mobiles divulguées

Les processeurs Ryzen 5000 pour PC portables ne devraient plus tarder. Selon de précédentes informations, cette gamme mélangerait des puces sous architecture CPU Zen 2 (Lucienne) et Zen 3 (Cezanne). Depuis plusieurs semaines, surgissent ici et là des ordinateurs portables équipés de tels processeurs chez des détaillants. L’un d’eux a divulgué suffisamment de données pour qu’on ait une idée parcellaire de la composition des séries H / HS (45 W / 35 W) et U (15 W).

La composition en matière de cœurs / threads est similaire à la génération actuelle. On retrouve ainsi des Ryzen 9 et Ryzen 7 munis de 8 cœurs / 16 threads et des Ryzen 5 armés de 6 cœurs / 12 threads. Pas de mention de Ryzen 3 pour l’instant.

Un Ryzen 5 5600U doté de 12 Mo de cache L3

Les tableaux ci-dessous rassemblent les données à disposition.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de base / Boost (GHz) Cache L3 (Mo) TDP (W) Ryzen 9 5900HX* 8 / 16 3,3 / 4,6 16 ? Ryzen 9 5900HS* 8 / 16 3,1 / 4,5 16 35 Ryzen 9 4900HS 8 / 16 3,0 / 4,3 8 35 Ryzen 7 5800H* 8 / 16 3,2 / ? 16 45 Ryzen 7 4800H 8 / 16 2,9 / 4,2 8 45 Ryzen 5 5600H* 6 / 12 3,0 / 4,1 8 45 Ryzen 5 4600H 6 / 12 3,0 / 4,0 8 45

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de base / Boost (GHz) Cache L3 (Mo) TDP (W) Ryzen 7 5800U* 8 / 16 2.0 / 4.4 16 15 Ryzen 7 4800U 8 / 16 1.8 / 4.2 8 15 Ryzen 5 5600U* 6 / 12 2.3 / 4.3 12 15 Ryzen 5 4600U 6 / 12 2.1 / 4.0 8 15

Il semble qu’AMD ait décidé de doubler la quantité de cache L3 pour les Ryzen 9 5900HX, Ryzen 9 5900HS et Ryzen 7 5800H. Le Ryzen 5 5600H serait pour sa part logé à la même enseigne que son ancêtre. Bizarrement, le Ryzen 5 5600U aurait quant à lui 12 Mo de cache L3 ; une valeur corroborée par une précédente fuite. En ce qui concerne les fréquences, elles sont en hausse pour quelques modèles. Néanmoins, les gains de performance seraient surtout induits par les IPC supérieures de l’architecture CPU Zen 3 ; un privilège qui ne concernerait donc que les CPU Cezanne.

Sauf imprévu, il est probable qu’AMD profite du CES 2021 pour présenter ses processeurs Ryzen 5000 mobiles.