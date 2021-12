Les spécifications d’une dizaine de processeurs Alder Lake-P

Fin novembre, Gregory M. Bryant annonçait dans un Tweet qu’Intel avait commencé à expédier des processeurs Alder Lake-P à ses partenaires. Les premiers PC portables équipés de telles puces seront vraisemblablement officialisés en début d’année prochaine lors du CES 2022. Cependant, notre niveau de connaissance de cette gamme reste assez lacunaire. Nous pouvions essentiellement distinguer trois références, les Core i9-12900HK, i7-12800H et i7-12700H, tous dotés de 14 cœurs et 20 threads et appartenant à la famille H donc. La gamme Alder Lake-P est toutefois bien plus vaste, puisqu’elle rassemble des processeurs avec des TDP allant de 12 à 45 W ; en principe, de 6 cœurs / 8 threads à 14 cœurs / 20 threads. De nouvelles entrées Geekbench donnent un aperçu un peu plus complet de la tranche supérieure de cette gamme.

Précisons que les processeurs série-H se destinent essentiellement aux utilisateurs exigeants et aux joueurs tandis que ceux de série-P armeront des PC portables plus modestes et grand public.

Une grande partie de la gamme Alder Lake desktop détaillée

Des Core i9 aux Core i5

Vous le constaterez dans les tableaux ci-dessous, les résultats en mono-cœur et multicœurs ne sont pas toujours très cohérents. Ce sont des scores moyens, parfois basés sur plusieurs entrées, parfois sur une seule. En outre, ces résultats sont ceux d’échantillon d’ingénierie et potentiellement de systèmes mal optimisés. Bref, n’accordez pas trop d’importance aux deux dernières colonnes.

Processeur Cœurs / Threads P-Cores E-Cores P-Cores fréquence de base / Boost Score moyen mono-cœur Geekbench 5 Score moyen multicoeurs Geekbench 5 Core i9-12900HK 14C/20T 6 8 2,9 / 5,0 GHz 1801 9847 Core i7-12800H 14C/20T 6 8 2,8 / ? GHz 1654 9618 Core i7-12700H 14C/20T 6 8 2,7 / 4,6 GHz 1689 10100 Core i7-12650H 10C/16T 6 4 2,7 / ? GHz 1738 10016 Core i5-12500H 12C/16T 4 8 3,1 / ? GHz 1552 7631 Core i5-12450H 8C/12T 4 4 2,5 / ? GHz 1613 8186 Alder Lake-P (H45)

Processeur Cœurs / Threads P-Cores E-Cores P-Cores fréquence de base / Boost Score moyen mono-cœur Geekbench 5 Score moyen multicoeurs Geekbench 5 Core i7-1280P 14C/20T 6 8 2,0 / 4,7 GHz 1602 6369 Core i7-1260P 12C/16T 6 8 2,5 / 4,6 GHz 1721 9697 Core i5-1240P 12C/16T 4 8 2,1 / 4,4 GHz 1149 3060 Alder Lake-P (U-28)

Source : VideoCardz