LG lance un écran OLED pour PC à la fréquence incroyable de 480 Hz, mais c’est très cher

LG présente son premier moniteur OLED doté d’une résolution 1440p avec une fréquence de 480Hz, l’UltraGear 27GX790A, pour les joueurs professionnels et enthousiastes, avec support DisplayHDR.

LG UltraGear 27GX790A : un écran aux alentours des 1000€

Le LG UltraGear 27GX790A pour les joueurs professionnels est doté d’une dalle OLED. Le moniteur dispose d’un écran de 27 pouces, soit un peu plus que l’écran HyperX Armada 25, avec une résolution de 2560 x 1440p et un temps de réponse ultra-faible de seulement 0,03 ms. Ce chiffre peut impressionner, c’est toutefois le temps de réponse classique des dalles OLED.

La sortie de cet écran n’est toutefois pas prévue pour tout de suite, il sera disponible début janvier 2025. Cet écran LG propose toutefois des bords ultra-fins, ainsi qu’un solide pied, afin d’éviter que l’écran ne bouge sur le bureau de l’utilisateur. Le GX7 aura un taux de contraste élevé de 1 500 000:1, jusqu’ici, c’est aussi classique pour un écran OLED, et il prendra en charge la technologie DisplayHDR True Black 400.

Un très bon compromis

La luminosité sera de 275 nits et l’écran sera doté d’une dalle antireflets. Cet écran, comme c’est de l’OLED, est également ultra-fin, mais il reste adaptable à toutes les sauces. Pivotement, inclinaison, on peut tout faire comme avec un écran gamer classique.

Avec ceci, un passe-câbles pour un setup esthétique et propre, c’est toujours pratique de ne pas voir tous les fils au dos qui dépassent.

LG propose un moniteur de jeu OLED similaire, mais ce dernier est bien plus cher. C’est un écran de 32 pouces : 4K à 240 Hz ou FHD à 480 Hz (oui, les deux sont inclus, il n’y a plus qu’à choisir). Il s’agit de l’UltraGear 32GS95UE-B, qui se vend à 1400€ et le GX7 est 400€ moins cher pour ceux qui souhaitent un compromis idéal.