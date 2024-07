Test HyperX Armada 25 : un écran performant au design minimaliste, pour les joueurs compétitifs

Une dalle IPS Full HD avec un taux de rafraichissement de 240 Hz et un temps de réponse minimal de seulement 1 ms : l’Armada 25 d’HyperX a clairement été pensé pour les joueurs compétitifs, mais offre-t-il réellement une expérience de jeu fluide et réactive ? Réponse dans notre test.

8/10 HyperX Armada 25 549.99€ Voir le verdict Le design minimaliste mais pourtant plaisant

Le bras de montage ergonomique très bien pensé

La dalle IPS de qualité

Le taux de rafraichissement de 240 Hz

Le temps de réponse de seulement 1 ms

Le logiciel de configuration HyperX NGENUITY Pas de prise casque, ni de hub USB

Pas de support HDR

Le prix actuellement trop élevé

HyperX, marque dérivée du fabricant Kingston et connue pour ses périphériques gaming de toutes sortes (claviers, souris, microphones, casques tel que le Cloud III ou encore manettes de jeu), s’est lancée il y a quelques temps sur le marché des écrans pour joueurs avec ses Armada 25 et 27.

Ciblant les joueurs compétitifs, ces moniteurs affichent sur le papier des performances intéressantes, en particulier au niveau de leur taux de rafraîchissement et de leur temps de réponse. Ils présentent également la particularité d’être livrés avec un support spécifique permettant de libérer de l’espace sur le bureau.

©Tom’s Hardware

L’Armada 25 a donc eu l’immense privilège de passer entre nos mains expertes : voyons si ses points forts théoriques se vérifient en pratique, et si HyperX propose ici un écran gamer digne de ce nom pour compléter efficacement une configuration gaming.

Caractéristiques et design : un minimalisme assumé

L’HyperX Armada 25 est un moniteur de 24,5 pouces doté d’une dalle IPS et d’une résolution Full HD (1920×1080 pixels), équipé d’entrées HDMI 2.0 (x2) et DisplayPort 1.4. Sa caractéristique principale est son taux de rafraîchissement de 240 Hz, couplé à un temps de réponse de 1 ms (avec Overdrive), ce qui le destine plutôt aux jeux compétitifs privilégiant la réactivité et le temps de réaction.

Il est par ailleurs compatible FreeSync Premium et Nvidia G-SYNC avec une plage de fréquences variables débutant à 48 Hz, permettant d’éliminer les phénomènes de déchirures d’écran (tearing) et les saccades, pour une expérience de jeu plus fluide, ce que l’on a d’ailleurs pu vérifier en pratique.

Un bundle complet – ©Tom’s Hardware

Le design de l’Armada 25 est minimaliste, ce qui n’est pas pour nous déplaire, avec un cadre fin et un logo HyperX discret. Le moniteur est livré avec un bras de montage robuste, une caractéristique distinctive qui le différencie de ses concurrents, autant visuellement que de manière fonctionnelle.

En contre-partie, il n’y a pas de socle pour le poser directement sur le bureau ; il faudra obligatoirement le fixer sur la tranche de ce dernier (ou utiliser le support VESA livré avec l’écran pour l’accrocher au mur).

Dites adieu au désordre grâce à son bras ergonomique

©Tom’s Hardware ©Tom’s Hardware

Le bras de montage inclus avec l’Armada 25 offre une grande flexibilité de positionnement permettant aux utilisateurs de régler facilement la hauteur, l’inclinaison et la rotation de l’écran pour un confort optimal, tout en permettant de libérer de l’espace sur le bureau.

Plus spécifiquement, le bras -de près de 5 kg tout de même- autorise une inclinaison de -25° à +60°, une rotation de ±90°, un pivot de ±90° pour l’écran et ±180° pour le bras lui-même. Il permet également un réglage en hauteur sur une amplitude de 31,2 cm, et intègre des passes-câbles. Bref, tout ce qu’il faut pour adapter l’écran à différentes configurations de bureau et permettre aux joueurs d’exercer leur activité favorite dans les meilleures conditions.

©Tom’s Hardware

L’Armada 25 est également compatible avec les supports VESA 100x100mm, offrant si besoin d’autres possibilités de montage et d’installation murale. Robuste et stable, le bras de montage peut enfin supporter des écrans pesant jusqu’à 9,1 kg, ce qui est largement suffisant pour l’Armada 25 et ses 2,9 kg sur la balance. Il sera d’ailleurs possible d’installer plusieurs écrans sur un unique bras, le moniteur offrant directement dans l’OSD des réglages adaptés à ce type de configuration.

Armada 25 : des couleurs éclatantes et fidèles

L’Armada 25 offre une très bonne qualité d’image pour un moniteur de jeu. La dalle IPS couvre ainsi 99% de l’espace colorimétrique sRGB et 81% du gamut DCI-P3, en conservant les réglages par défaut.

HyperX Armada 25 – ©Tom’s Hardware

Avec une luminosité culminant à 370 cd/m² selon nos mesures, l’écran reste lisible même dans des environnements lumineux. Le taux de contraste statique atteint en pratique 800:1 (notre sonde colorimétrique est très pointilleuse et plutôt exigeante) à la luminosité maximale, une valeur assez classique pour une dalle IPS.

Le ΔE n’est pas en reste, avec une valeur de 0,99 synonyme de restitution fidèle des couleurs, tandis que le point blanc se montre un peu froid, à 7100K. Bien que l’Armada 25 ne prenne pas en charge le HDR, la richesse et la profondeur des couleurs se montrent très convenables. L’absence du HDR est plus perceptible sur les écrans haute résolution comme les écrans 4K, rendant son absence sur l’Armada 25 un peu moins problématique.

Un navigation intuitive dans l’OSD, des options personnalisables

L’Armada 25 dispose d’un menu OSD (On-Screen Display) complet et facile à naviguer grâce à un joystick situé à l’arrière du moniteur. Le menu offre un large éventail d’options de personnalisation, notamment la luminosité, le contraste, la température des couleurs et les différents modes d’image.

©Tom’s Hardware ©Tom’s Hardware ©Tom’s Hardware

Un des points forts du menu OSD se situe dans la section dédiée à l’overdrive. Cette technologie permet pour rappel de réduire le flou de mouvement et d’améliorer la clarté des images en mouvement rapide. L’Armada 25 propose plusieurs niveaux d’overdrive, permettant aux utilisateurs de trouver le meilleur compromis entre la clarté de l’image et les artefacts visuels potentiels.

Verdict : l’Armada 25, un très bon choix pour les joueurs exigeants

Au final, l’HyperX Armada 25 se révèle être moniteur de jeu plutôt bon, qui offre des performances dignes de sa catégorie. Son taux de rafraîchissement de 240 Hz, son temps de réponse rapide de 1 ms et sa compatibilité G-SYNC garantissent une expérience de jeu fluide et réactive. Son design minimaliste, son bras de montage ergonomique et son menu OSD intuitif en font un choix attrayant pour les joueurs compétitifs ou exigeants.

©Tom’s Hardware

L’Armada 25 n’est toutefois pas parfait. On regrettera par exemple l’absence de haut-parleurs intégrés, de prise casque ou de ports USB qui auraient agréablement complétés l’ensemble. Bien que l’écran IPS offre une excellente qualité d’image, certains joueurs pourraient par ailleurs lui préférer une dalle TN pour un temps de réponse encore plus rapide, au détriment des couleurs et des angles de vision.

Dans l’ensemble, l’Armada 25 reste un modèle de choix pour les joueurs compétitifs à la recherche d’un moniteur performant et ergonomique. Dommage en revanche que son tarif actuel en boutique soit plutôt élevé, bien au delà du tarif conseillé par le constructeur.