L’IA améliore 240 000 textures de Final Fantasy XI

Deux packs de texture HD pour la version PC du jeu de Square Enix, l’un de 3,7 Go, l’autre de 6,5 Go.

Le jeu Final Fantasy XI est sorti en 2002. Ses textures ne sont donc plus de première jeunesse. Un moddeur répondant au pseudonyme Ashenbubs a décidé de leur donner un coup de polish grâce à l’IA. Il propose deux packs de textures HD remaniant plus de 240 000 textures.

Le premier pack, AshenbubsHD Prime, propose un upscale x4 : il fait passer les textures de 32×32 à 128×128. Il nécessite un téléchargement de 6,5 Go. Le second, AshenbubsHD Basic, se limite à un upscale x2 : les textures passent de 32×32 à 64×64. Le poids est donc réduit par rapport au pack Prime : 3,7 Go.

Une direction artistique préservée

Ashenbubs livre trois vidéos illustratives (dont une contenant des spoilers, ci-dessous) et plusieurs images. Malheureusement, il ne propose pas de comparaisons avant / après. Les fans de la licence n’auront sans doute pas de mal à voir les différences. Dans tous les cas, comme tous les packs proposant un upscale par l’IA, la direction artistique d’origine est conservée. Vous pouvez les télécharger sur le Nexusmods.

Source : DSOGaming