Lian Li lance son énorme boîtier V3000 Plus

Il y a quelques jours, Lian Li a présenté un imposant boîtier baptisé V3000 Plus. C’est un modèle full tower pouvant être configuré selon trois modes. Le mode standard laisse le plus d’amplitude à l’utilisateur, en autorisant des cartes mères EEB, jusqu’à 3 radiateurs de 480 mm et jusqu’à 16 dispositifs de stockage. Le mode rotatif, dans lequel la carte mère pivote à 90°, permet d’installer les cartes graphiques verticalement ; enfin, le mode double système autorise, comme son nom l’indique, la configuration de deux systèmes, l’un avec carte mère EEB, l’autre avec carte mère Mini-ITX.

Standard Rotatif Dual

Le V3000 Plus, mélange d’acier, d’aluminium et de verre trempé (deux panneaux latéraux de 4 mm d’épaisseur), affiche d’impressionnantes mensurations : 678,5 x 279 x 674 mm, pour un poids non précisé. Dans les modes standard et dual system, le châssis peut accueillir jusqu’à 16 ventilateurs de 120 mm : quatre en façade, le même nombre dans la partie supérieure, trois au niveau du bloc d’alimentation, quatre dans le fond du boîtier et un à l’arrière. La configuration rotatif sacrifie un emplacement. Concernant les radiateurs, il y a également de quoi faire, avec la possibilité d’installer jusqu’à trois modèles de 480 mm et un de 360 mm.

De l’espace à revendre

Ce boîtier laisse jusqu’à 589 mm d’espace pour une carte graphique en mode standard ; 358 mm en mode rotatif. En configuration double système, le système principal autorise toujours 589 mm tolère toujours un GPU de 589 mm mais le système secondaire de “seulement” 320 mm. Pour le ventirard, la hauteur maximale est de 198 mm pour le système principal, de 80 mm pour le système secondaire.

Du côté des baies de stockage, les capacités sont là encore hors-normes : huit emplacements 2,5 ou 3,5 pouces, auxquels s’ajoutent huit autres emplacements exclusivement 2,5 pouces.

Ce V3000 PLUS est disponible en pré-commande au tarif de 499,99 dollars. Lian Li proposera aussi une version blanche à partir de janvier 2023.