Lian Li présente son boîtier Lancool III, optimisé pour le refroidissement

Une façade ajourée et quatre ventilateurs préinstallés pour affronter la canicule.

La gamme de boîtiers PC Lian Li a récemment accueilli un nouveau membre, le Lancool III. Cette version hérite d’un panneau avant redessiné et embarque quatre ventilateurs PWM 140 mm pré-installés. En outre, le châssis supporte simultanément jusqu’à trois radiateurs 360 mm. Ce Lancool III est disponible en noir ou en blanc, en version RGB ou non-RGB.

Le boîtier a des dimensions de 526 x 238 x 523 mm. Les deux panneaux latéraux sont en verre trempé (4 mm d’épaisseur). Lian Li précise que la façade avant, de type mesh, a une porosité de 51 % afin de maximiser la circulation de l’air.

12 emplacements 2,5 pouces

Ce Lancool III peut accueillir une carte mère au format E-ATX (max 280 mm) / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX. Il est suffisamment spacieux pour contenir une carte graphique de 435 mm de long et un ventirad de 187 mm de haut. Il possède 12 emplacements 2,5 pouces dont quatre compatibles 3,5 pouces.

En matière de refroidissement, Lian Li livre le boîtier avec trois ventilateurs de 140 mm préinstallés en façade et un du même diamètre à l’arrière. Il est possible d’en ajouter trois autres de 140 ou 120 mm au niveau du top ainsi qu’une autre triplette de modèles 120 mm vers le bloc d’alimentation. Pour les radiateurs, la taille maximale est de 420 mm dans la partie supérieure, 360 mm en façade et dans le compartiment d’alimentation.

La connectique en façade comprend notamment une paire de ports USB 3.0 Type-A et un port USB Type-C, les E/S audio, ainsi que deux boutons pour régler les effets RGB (couleurs et modes) pour les versions RGB.

Les tarifs sont compris entre 150 et 170 euros en fonction du modèle. Vous pouvez lire un test de ce boîtier chez nos confrères de Tom’s Hardware US.

Crédit : Lian Li

Source : Lian Li