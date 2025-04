iPhone 17e : Le smartphone aurait un avenir assez incertain

Le lancement de l’iPhone 17e reste incertain, car Apple n’a pas encore décidé de lancer un successeur à l’iPhone 16e si tôt. Le principal intérêt, en réalité, de l’iPhone 16e ne réside pas uniquement dans son prix de départ de tout de même 719€, mais plutôt dans les améliorations de conception et de fonctionnalités qu’il apporte par rapport à l’iPhone SE 3, encore basé sur un modèle d’iPhone nettement plus ancien et aucunement au goût du jour. Ces changements ont contribué à des expéditions convenables, ce qui a permis au final à Apple de s’assurer le top 1 mondial en termes de ventes de smartphones pour le premier trimestre 2025.

En raison du succès de l’iPhone 16e, il pourrait sembler logique pour Apple de lancer l’iPhone 17e dès que possible, autrement dit, l’année prochaine. Cependant, la pomme californienne n’a pas encore pris de décision concernant le lancement. L’iPhone 17e devrait être une mise à jour assez simple par rapport à l’iPhone 16e, ce qui pourrait limiter son attrait.

Certains analystes toutefois, suggèrent que l’iPhone 17e devrait bientôt entrer en production d’essai, mais Mark Gurman de Bloomberg n’a pas reçu confirmation de ces plans. Dans sa newsletter ‘Power On’, repérée par 9to5Mac, Gurman a mentionné qu’Apple est incertain quant à ses projets futurs pour l’iPhone 17e. La popularité de l’iPhone 16e était largement due à ses différences significatives par rapport à l’iPhone SE 3. En revanche, l’iPhone 17e devrait présenter uniquement des différences mineures en termes de spécifications par rapport à son prédécesseur, à un prix que l’on ne connaît pas encore, mais qui pourrait grimper, ce qui pourrait entraîner un manque de mises à niveau exclusives et potentiellement fortement limiter l’intérêt des consommateurs.

Il est peu probable qu’Apple investisse des ressources importantes pour améliorer l’esthétique de l’iPhone 17e, car il devrait conserver le même design extérieur que l’iPhone 16e. D’autant plus que l’iPhone 17 devrait retrouver un look encore une fois assez similaire à ce qu’Apple nous a sorti depuis l’iPhone 12. Une amélioration notable pourrait être l’inclusion d’une puce A19 bridée. Il existe également une possibilité qu’Apple introduise une connectivité mmWave ou une recharge sans fil MagSafe, bien que ces fonctionnalités ne soient pas confirmées.

À l’heure actuelle, aucune information concrète n’est disponible et des mises à jour supplémentaires sont attendues pour clarifier les plans d’Apple pour l’iPhone 17e.