iPhone 17 Pro et 17 Pro Max : 12 Go de RAM et une hausse de prix importante

Les iPhone 17 et 17 Pro Max se dotent de 12 Go de RAM et d’une batterie plus grosse. L’appareil photo s’améliore aussi nettement, mais le tarif augmente sérieusement sur les deux modèles.

Apple frappe encore fort avec ses nouveaux iPhone 17 Pro et Pro Max, annoncés comme une avancée majeure en matière de photographie, de performance et de design. Disponibles en précommande dès le 12 septembre et en magasin à partir du 19 septembre, ces modèles promettent de redéfinir les standards des smartphones haut de gamme. Mais à quel prix ?

Image : Apple

Photographie : une course aux mégapixels et au zoom

L’un des arguments phares des iPhone 17 Pro réside dans leur système photographique. Apple mise sur un capteur principal de 48 mégapixels, capable d’un zoom optique 8x pour le Pro Max – un bond significatif par rapport au zoom 5x de la génération précédente. Le modèle standard, l’iPhone 17 Pro, n’est pas en reste avec un zoom 5x, soit une amélioration par rapport à l’iPhone 16 Pro. La résolution du module photo avant double, passant de 12 à 24 mégapixels, pour des selfies toujours plus détaillés.

Image : Apple

Côté vidéo, les deux modèles se distinguent par leur capacité à filmer en 8K tout en conservant le Dolby Vision, une première pour Apple. Une fonctionnalité qui ravira les créateurs de contenu, d’autant que les smartphones peuvent désormais filmer simultanément avec les modules avant et arrière, facilitant la création de vidéos adaptées aux réseaux sociaux.

Performances et autonomie : du frais et enfin 12 Go de RAM

Sous le capot, les iPhone 17 Pro embarquent la nouvelle puce A19 Pro, synonyme de gains de performance et d’une meilleure gestion thermique grâce à une chambre à vapeur surdimensionnée. Avec 12 Go de RAM, soit 4 Go de plus que les modèles précédents, ces smartphones se positionnent comme des bêtes de course, capables de rivaliser avec les meilleurs appareils Android.

Image : Apple

L’autonomie n’est pas en reste : selon des fuites récentes, l’iPhone 17 Pro bénéficierait d’une batterie de 4252 mAh (+18 %), tandis que le Pro Max atteindrait 5088 mAh (+8 %). De quoi promettre une journée d’utilisation intensive sans recharger, même si Apple reste discret sur les chiffres officiels.

Design : Apple revoit sa copie avec un écran plus grand

Apple repense le design de ses iPhone 17 Pro avec des écrans de 6,3 pouces et 6,9 pouces, intégrant les appareils photo dans un bloc plus large, censé améliorer la stabilité. Une particularité notable : le coloris bi-ton, avec une plaque arrière plus foncée sur les 3/4 de la surface, apportant une touche d’originalité. Autre changement : la disparition du bouton Action et de la commande de l’appareil photo sur les tranches, au profit d’un accès plus rapide à l’application photo via l’écran.

Image : Apple

Les finitions sont également revues, avec un cadre en titane et des bords plus plats, rappelant l’esthétique des iPhone 4. Un choix qui pourrait séduire les puristes, même si l’épaisseur et le poids restent des points de vigilance pour les utilisateurs en quête de légèreté.

Prix des iPhone 17 Pro et 17 Pro Max

Si les innovations sont au rendez-vous, elles ont un coût. L’iPhone 17 Pro démarre à 1429 € pour 256 Go de stockage, soit une hausse notable par rapport à l’iPhone 16 Pro (1329 €). Quant à l’iPhone 17 Pro Max, il franchit la barre des 1579 €, soit 100 € de plus que son prédécesseur. Une augmentation qui s’explique par les nouvelles fonctionnalités, mais qui interroge : le jeu en vaut-il la chandelle ?

Image : Apple

Cette hausse tarifaire s’inscrit dans un contexte plus large d’augmentation de prix des smartphones haut de gamme, en partie lié aux tarifs douaniers imposés par l’administration américaine. Apple semble ainsi anticiper une clientèle prête à payer le prix fort pour des technologies de pointe.

Disponibilité et couleurs

Les iPhone 17 Pro et Pro Max seront disponibles en trois coloris : orange, argent et bleu marine. Une palette variée qui devrait satisfaire les amateurs de personnalisation. Les smartphones seront disponibles à partir du 19 septembre et en précommande à partir du 12 septembre.