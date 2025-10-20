La production de l’iPhone Air revue à la baisse en raison de ventes décevantes

Apple a réduit la production prévue de l’iPhone Air d’un million d’unités en raison de ventes décevantes hors de Chine, tandis que les autres modèles de la gamme iPhone 17 voient leur production augmentée face à une demande soutenue.

La sortie de l’iPhone Air en Chine avait suscité un engouement notable, avec des ruptures de stock observées tant en ligne qu’en magasin. Pourtant, ce succès local ne se confirme pas sur d’autres marchés. Selon une analyse récente de Mizuho Securities, cabinet japonais spécialisé en services financiers, les ventes globales du modèle s’avèrent inférieures aux attentes, conduisant à une révision à la baisse de sa production.

Une production ajustée pour 2025

Initialement, Apple anticipait des livraisons annuelles de 246 millions d’iPhone pour 2025. Cependant, face à la faible demande pour l’iPhone Air, ce chiffre a été réduit de 7 %, portant la nouvelle estimation à 229 millions d’unités pour 2026. Plus précisément, la production prévue pour l’iPhone Air a été diminuée d’un million d’unités. À l’inverse, les autres modèles de la gamme iPhone 17, notamment les versions Pro et Pro Max, enregistrent des performances commerciales solides. La production de l’iPhone 17 standard a même été augmentée de 2 millions d’unités, tandis que celle des versions Pro et Pro Max a progressé respectivement de 1 et 4 millions d’unités.

Alors que l’iPhone Air peine à convaincre en dehors de la Chine, les autres appareils de la série iPhone 17 bénéficient d’une demande soutenue. La version de base, en particulier, affiche des résultats supérieurs aux prévisions. Au total, la production globale des iPhone 17 a été réévaluée à la hausse, passant de 88 à 94 millions d’unités pour l’année en cours.

Le marché chinois ne suffit pas

La popularité de l’iPhone Air en Chine, premier marché mondial du smartphone, représente un atout pour Apple. Cependant, cette dynamique régionale ne compense pas les difficultés rencontrées ailleurs. Contrairement à Samsung, qui a annoncé l’abandon du Galaxy S26 Edge après l’échec commercial du Galaxy S25 Edge, Apple maintient pour l’instant sa stratégie autour de l’iPhone Air.

L’évolution de la demande dans les prochaines semaines déterminera si la marque devra réallouer ses capacités de production vers les autres modèles de la gamme.