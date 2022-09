L’USB4 passe la seconde et atteint 80 Gbps de bande passante

Crédit : tomekwalecki (Licence Pixabay)

Plus de 25 ans après la première version de l’USB, cette interface de communication continue d’évoluer et de nous proposer une bande passante toujours plus élevée et de nouvelles fonctionnalités à chaque nouvelle version. L’USB Promoter Group vient ainsi de présenter les spécifications – a priori finales – de la prochaine version de l’USB : l’USB4 Version 2.0. Oui, le consortium en charge de cette norme continue à utiliser une nomenclature des plus… discutable.

80 Gbps de bande passante maximale

La principale nouveauté de cette nouvelle norme est la bande passante qui atteint désormais 80 Gbps, soit le double de l’USB4 Version 1.0 et du Thunderbolt 4. Fort heureusement, l’USB4 Version 2 reste rétro-compatible avec les normes précédentes : USB4 Version 1.0 bien sur, mais aussi USB 3.2 et USB 2.0, ainsi que Thunderbolt 3. Les câbles USB4 passifs offrant une bande passante de 40 Gbps peuvent continuer à être utilisés, mais il faudra probablement de nouveaux câbles Type-C « certifiés » USB4 Version 2.0 pour atteindre les 80 Gbps annoncés.

Autre nouveauté intéressante, l’USB4 Version 2.0 permet dans certains cas d’augmenter la bande passante offerte par l’USB 3.2, au delà de 20 Gbps. Ce n’est toutefois possible qu’en « mode alternatif », par exemple en mode DisplayPort, ce qui demande une connexion directe entre le port USB et le périphérique puisque les données sont alors directement transmises, sans conversion.

Enfin, en plus de s’aligner avec les dernières révisions des normes DisplayPort et PCI-Express, l’USB4 Version 2.0 a selon l’USB Promoter Group été spécialement étudié pour faciliter le chainage de périphériques. En effet, une bande passante de 80 Gbps sera dans la majorité des cas inutile, à moins d’en profiter pour brancher plus d’appareils sur un seul port USB en partageant la bande passante disponible.

Cette mise à jour de la norme USB4 est pour le moment destinée aux développeurs. Il faudra donc probablement encore de longs mois pour qu’elle fasse son apparition dans les appareils grand public.

Source : USB-IF