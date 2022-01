Micron lance les premiers SSD QLC 176 couches

Après des SSD PCIe 4.0 dotés de mémoire NAND 3D TLC 176 couches, Micron présente une nouvelle série, cette fois basée sur de la mémoire QLC (quad-level cell) 176 couches. L’entreprise argue que sont les premiers SSD de ce type. Il s’agit de la série Micron 2400.

La société propose ses SSD 2400 sous trois formats M.2 : 22×30 mm, 2x42mm et 22x80mm. En ce qui concerne les capacités, trois choix également : 512 Go, 1 To et 2 To. Micron annonce des performances jusqu’à deux fois supérieures à celles de la génération précédente (Micron 2210) ainsi qu’une consommation d’énergie en veille active inférieure de 50 %. Par rapport au QLC à 96 couches, le QLC à 176 couches offre un débit 33 % supérieur et une réduction de la latence en lecture de 24 %. Concrètement, les vitesses de lecture / écriture séquentielles s’élèvent à 4500 Mo/s et 4000 Mo/s respectivement pour les SSD 2400 d’une capacité de 2 To. Les débits d’écriture et de lecture aléatoires sont de 650 000 et 700 000 IOPS. Côté endurance, c’est une base de 150 TBW (TeraBytes Writing) par tranche de 512 Go. Les spécifications sont rassemblées dans le tableau ci-dessous.

Des solutions « abordables »

Vous l’avez constaté, ces SSD ne sont pas les plus véloces du marché et miseront certainement sur leur rapport prix / capacité pour séduire les acheteurs.

Jeremy Werner, vice-président et directeur général de la division Stockage de Micron, déclare : « Les SSD 2400 de Micron s’appuient sur notre leadership dans l’industrie de la NAND 176 couches pour mener la transition vers le stockage QLC. En renforçant notre leadership sur ce marché, nous nous attendons à ce que les nouveaux SSD 2400 PCIe Gen4 accélèrent considérablement l’adoption du QLC dans les appareils clients, car ils permettent des options de conception plus larges et de grandes capacités à des prix plus abordables. »

Nous ignorons les tarifs pour le moment.

