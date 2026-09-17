Microsoft Edge peut planter si vous utilisez certaines applications

Microsoft a confirmé qu’un bug présent dans Edge 153 peut provoquer le gel complet de certaines applications web, rendant la fenêtre du navigateur insensible à toute saisie clavier ou souris. En attendant un correctif, l’entreprise recommande pour l’instant de revenir à la version précédente du navigateur, Edge 152.

Microsoft a reconnu la présence d’un dysfonctionnement dans la version 153 de son navigateur Edge, susceptible de provoquer le gel de certaines applications web lors de leur utilisation.

Microsoft explique que Edge peut planter

Ce problème a été ajouté à la page officielle de Microsoft répertoriant les problèmes connus du navigateur. La description fournie par l’entreprise reste toutefois générale : Microsoft ne précise pas quelles applications web sont touchées, quel élément déclenche exactement le blocage, ni si certains types de sites sont plus exposés que d’autres.

Dans sa communication officielle, Microsoft indique : « Dans la version 153 de Microsoft Edge, certaines applications web peuvent cesser de répondre lors de l’interaction de l’utilisateur. Lorsque le problème survient, la fenêtre du navigateur affectée peut se figer et ne plus répondre aux entrées de la souris ou du clavier. »

La version 153 d’Edge a été déployée quelques jours après la version 152, conformément au nouveau calendrier de publication de l’éditeur. Elle apportait notamment une prévention du suivi plus stricte lors de la navigation InPrivate.

Un correctif en vue, mais pas tout de suite

Face aux blocages signalés, l’entreprise indique qu’une enquête est en cours. En l’absence de correctif disponible pour le moment, la seule solution de contournement recommandée par Microsoft consiste à effectuer une restauration vers la version 152 d’Edge.

Bien que Microsoft n’ait pas cité de services spécifiques, l’entreprise Salesforce fait état d’un incident actif concernant un gel intermittent de l’interface utilisateur sur Chrome et Edge 153. Selon Salesforce, ces ralentissements et blocages surviennent dans différentes situations, y compris lors du passage d’un onglet à un autre, et seraient liés à la mise à jour du moteur Chromium 153.

Salesforce, qui a par ailleurs subi une panne distincte le même jour, formule des recommandations temporaires similaires à celles de Microsoft : utiliser un autre navigateur compatible ou revenir à la version 152. Microsoft n’a pas confirmé explicitement si le cas de Salesforce était directement lié à l’alerte publiée. L’ampleur exacte de ce dysfonctionnement à l’échelle globale demeure non précisée.