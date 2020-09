Microsoft officialise sa Xbox Series S : prix, date de sortie

Au cours des dernières semaines, de nombreux d’indices accréditaient l’existence de la Xbox Series S. Cette fois c’est officiel, Microsoft a confirmé ce modèle via un Tweet. On a ainsi droit à une première image de cette version qui, contrairement à la Xbox Series X, opte pour un coloris blanc plutôt que noir. Logiquement, elle est nettement plus petite et surtout plus mince que sa grande sœur. Et, elle coûte moins cher : 299 euros au lieu de 499 euros.

👀 C’est le moment d'officialiser !



Xbox Series S | Des performances nouvelle génération dans la plus ᵖᵉᵗⁱᵗᵉ Xbox jamais conçue. 299,99€.



Nous sommes impatients d'en partager plus ! Bientôt. Promis. pic.twitter.com/mY08pgc1tv — Xbox FR (@XboxFR) September 8, 2020

D’abord l’objet d’une fuite sur Twitter relayée par Windows Central, le compte Xbox officiel a rapidement réagi en publiant à son tour sur le réseau social. Selon de précédentes informations, la puissance graphique de la Xbox Series S plafonne à 4 TFLOPS. C’est trois fois moins que les 12 TFLOPS de la Xbox Series X. De son côté, Microsoft avance une machine visant le 1440p à 120 images par seconde. Elle bénéficie elle aussi du ray tracing matériel et d’un SSD custom, mais de seulement 512 Go. En outre, cette machine est entièrement consacrée au digital puisqu’elle fait l’impasse sur un lecteur Blu-ray.

Envie de voir à quoi ressembleraient la PS5 et la Xbox Series X chez vous ?

En vente à partir du 10 novembre… à 25 dollars !

D’autre part, si Microsoft avait confirmé que ses Xbox Series arriveraient en novembre, Windows Central communique une date plus précise : le 10 novembre prochain.

Le site indique que l’entreprise prépare une formule d’abonnement Xbox All Access. Celle-ci permettrait de repartir avec une Xbox Series S en échange d’un abonnement facturé 25 dollars par mois. Pour la Xbox Series X, le tarif pratiqué serait un peu plus élevé puisqu’il atteindrait 35 dollars.

Enfin, dans son Tweet, Microsoft nous prévient de rester attentifs et indique qu’elle partagera plus de détails prochainement.

Xbox Series X ou PlayStation 5 ? Gabe Newell a fait son choix !