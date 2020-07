Xbox Series X ou PlayStation 5 ? Gabe Newell a fait son choix !

En fin d’année, Microsoft et Sony lanceront leur console de nouvelle génération, la Xbox Series X et la PlayStation 5 respectivement. Pour beaucoup d’entre nous, se posera alors le dilemme suivant : laquelle choisir ? Pour les machines actuelles, les joueurs ont largement préféré celle de Sony à l’échelle planétaire. La firme nippone a vendu plus de 110 millions de PS4 depuis le lancement en 2013, contre une cinquantaine de millions de Xbox One pour Microsoft. Mais les cartes seront peut-être rebattues avec les nouvelles venues ; en tout cas, du côté de Microsoft, la confiance est de mise. Pour ce que ça vaut, sachez également que Gabe Newell a déjà fait son choix ; l’homme préfère la Xbox Series X.

Réfugié en Nouvelle-Zélande depuis le début de la pandémie de coronavirus, le cofondateur de Valve a été interrogé à ce sujet lors d’une interview. Sans une once d’hésitation, le milliardaire a répondu qu’il préférait la Xbox Series X ; et il assure que cela n’a rien à voir avec de possibles accointances avec Microsoft.

Les jeux proposés et le prix, deux critères importants

Sur le plan matériel, les deux consoles relativement proches, avec toutefois un léger avantage en terme de puissance pour la Xbox Series X. Forcément, le prix et la ludothèque seront les deux autres éléments déterminants.

À ceux-là s’ajoute donc l’argument suivant : si vous optez pour la console de Microsoft, vous pourrez vous-dire qu’une machine similaire trône probablement dans le salon, voire dans la chambre de Gabe Newell. Suffisant pour faire pencher la balance ?