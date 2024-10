Intel Core Ultra 200H : Voici à quoi la gamme mobile devrait ressembler

Les processeurs mobiles de la série Intel Core Ultra 200H “Arrow Lake” dévoilent leurs détails avant l’heure, du moins, les détails supposés. Ces informations sont assez solides, mais rien n’a encore été officialisé par Intel. Cette nouvelle génération de puces haute performance, destinée aux ordinateurs portables, promet des améliorations significatives en termes de puissance de calcul et d’efficacité énergétique.

Caractéristiques techniques des Core Ultra 200H

La fuite, partagée par l’utilisateur Twitter @jaykihn0, dévoile une fiche technique complète des processeurs Arrow Lake Core Ultra 200H, confirmant des informations sur les modèles, les vitesses d’horloge, les spécifications graphiques intégrées, et la consommation énergétique.

Contrairement aux puces Core Ultra 200 pour les ordinateurs de bureau, les processeurs mobiles de cette gamme intégreront des cœurs supplémentaires à faible consommation d’énergie (Low-Power-Efficient cores, ou LPE-Cores) en plus des cœurs Lion Cove P et Skymont E.

Les cinq modèles qui seront initialement disponibles dans la série Core Ultra 200H sont les suivants :

Core Ultra 9 285H

Core Ultra 7 265H

Core Ultra 5 255H

Core Ultra 5 235H

Core Ultra 5 225H

Voici comment la gamme se détaillérait en termes de spécifications :

SKUs/Specs Cœurs (P+E+LPE) Turbo P-Core Turbo E-Core iGPU TDP Cache L3 Core Ultra 9 285H 16 (6+8+2) 5.4 GHz 4.5 GHz 8 cœurs Xe, 2.35 GHz 45W 24 Mo Core Ultra 7 265H 16 (6+8+2) 5.3 GHz 4.5 GHz 8 cœurs Xe, 2.30 GHz 28W 24 Mo Core Ultra 5 255H 16 (6+8+2) 5.1 GHz 4.4 GHz 8 cœurs Xe, 2.25 GHz 28W 24 Mo Core Ultra 5 235H 14 (4+8+2) 5.0 GHz 4.4 GHz 8 cœurs Xe, 2.25 GHz 28W 18 Mo Core Ultra 5 225H 14 (4+8+2) 5.0 GHz 4.3 GHz 7 cœurs Xe, 2.00 GHz 28W 18 Mo

Le processeur haut de gamme : Core Ultra 9 285H

Le modèle phare de cette série, le Core Ultra 9 285H, dispose de 16 cœurs, dont 6 cœurs de performance, 8 cœurs d’efficacité et 2 cœurs LPE. Contrairement à son homologue haut de gamme, le Core Ultra 9 285HX, qui possède 8 cœurs supplémentaires, le 285H affiche des vitesses d’horloge similaires, atteignant jusqu’à 5,4 GHz en mode Turbo pour les cœurs de performance (P-Cores). Ce processeur présente un TDP (puissance thermique) de 45W, tandis que les autres puces de la série resteront à 28W, ce qui en fait un choix idéal pour les ordinateurs portables nécessitant des performances élevées tout en maintenant une gestion thermique adéquate.

Les différences entre les modèles Core Ultra 7 et Core Ultra 5

Les Core Ultra 7 265H et Core Ultra 5 255H ont des configurations de cœurs similaires à celle du 285H, mais avec des vitesses d’horloge légèrement inférieures. Les cœurs P-cores dans ces modèles montent également jusqu’à 5,0 GHz en mode Turbo, mais les fréquences des cœurs restants varient selon le modèle.

Les modèles plus modestes, les Core Ultra 5 235H et 225H, intègrent un total de 14 cœurs, avec une combinaison de 4 P-Cores, 8 E-Cores, et 2 LPE-Cores. Bien que leurs vitesses d’horloge soient réduites par rapport aux modèles supérieurs, ils atteignent tout de même un boost maximal de 5,0 GHz pour les cœurs P-Cores, ce qui est impressionnant pour des puces mobiles plus économiques.

Performances graphiques : Xe-LPG+ intégrées

En plus des performances CPU, les processeurs Core Ultra 200H sont équipés de cœurs graphiques intégrés Xe-LPG+. Tous les modèles de la gamme, à l’exception du Core Ultra 5 225H, comportent 8 cœurs Xe. Le 225H quant à lui en intègre 7, avec des vitesses d’horloge variables en fonction du modèle, offrant une puissance graphique suffisante pour des tâches multimédias et des jeux occasionnels sur des ordinateurs portables.

Une gamme complète pour le marché mobile

La gamme Arrow Lake ne se limite pas à la série 200H. Intel prévoit également le lancement de la série Core Ultra 200HX, axée sur des performances encore plus élevées pour les plateformes mobiles haut de gamme, avant la fin de l’année 2024. La série Core Ultra 200H est attendue pour le premier trimestre 2025.

Voici un récapitulatif des différentes gammes Arrow Lake :