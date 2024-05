Microsoft va noyer Windows 11 sous la pub, les joueurs ne seront pas épargnés

©Microsoft

Microsoft continue de submerger son système d’exploitation avec de la publicité. Après l’avoir incorporé dans le menu Démarrer de Windows 11, le géant de Redmond vient d’annoncer officiellement l’intégration de pub pour ses différents services et applications.

Ainsi, si Edge et Onedrive vont avoir le droit à des publicités en plein écran, c’est désormais le Xbox Game Pass, l’abonnement de cloud gaming de Microsoft, qui aura droit à son encart publicitaire lors du passage de l’OS en version 24H2.

Cette première publicité exclusive (annoncée officiellement) pourra être trouvée au sein même de la page d’accueil du menu Paramètre de Windows 11. Le but étant évidemment pour l’entreprise de donner un petit coup de pouce à son service de jeu.

Microsoft va mettre en avant le Xbox Game Pass

Ce n’est pas particulièrement étonnant de voir ce genre de stratégie apparaître sur l’OS. La firme semble, en effet, vouloir faire du cloud gaming un des fers de lance de sa branche jeu vidéo, suggérant même qu’à l’avenir tous les écrans seront des Xbox.

S’il est dommageable de voir la pub “infecter” le système d’exploitation aussi régulièrement, Microsoft aurait été plus prudent en ce qui concerne la mise en avant du Xbox Game Pass. Les utilisateurs ne verront la publicité que s’ils utilisent la version Home ou Pro de Windows 11 et s’ils jouent régulièrement aux jeux vidéo.

“Nous introduisons un nouvel encart de recommandation pour le Game Pass dans la page d’accueil des Paramètres. Cette recommandation ne sera visible que si vous jouez activement aux jeux vidéo sur votre PC. Pour rappel – La page d’accueil des Paramètres n’est visible que sur les versions Home et Pro de Windows 11 et si vous êtes connecté a Windows via un compte Microsoft.“ Microsoft

La publicité semble donc cibler les joueurs actifs uniquement, elle ne devrait donc pas affecter l’expérience utilisateur des consommateurs lambda. En soi, c’est une “bonne nouvelle”, Microsoft ayant opté, cette fois-ci, pour une campagne de pub plus ciblée.

Ces publicités vont-elles fonctionner ?

Cela n’enlève cependant rien au caractère douteux de cette stratégie de communication. Il est plus que probable que les joueurs se seraient bien passés de cette nouvelle campagne de pub au sein de leur OS. Heureusement, Microsoft devrait offrir aux utilisateurs la possibilité de désactiver les publicités.

S’il est probable que cette nouvelle publicité pour le Game Pass puisse attirer quelques nouveaux abonnés, son impact réel pourrait être relativement faible (pour l’instant). Windows 11 n’a pas la faveur des joueurs qui lui préfèrent largement Windows 10 en général.

En revanche, cette version de l’OS n’étant bientôt plus mise à jour par Microsoft, il est possible que certains utilisateurs fassent la transition vers Windows 11. D’autant plus que le géant d’internet a également lancé une initiative visant à mettre en avant son dernier système d’exploitation via des messages en plein écran.