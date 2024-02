Tous les écrans seront des Xbox et la prochaine génération de consoles sera surpuissante

Non, Xbox ne va pas arrêter de faire des consoles de salon, bien au contraire. Entre le cloud gaming, la nouvelle génération et les consoles hybrides, l’entreprise s’est exprimée et l’avenir des Xbox s’annonce bien rempli.

Xbox Series X et S ©Microsoft

Alors que la neuvième génération de consoles entre dans la seconde moitié de son cycle de vie, les constructeurs se tournent vers l’avenir. Après 3 ans d’exploitation, il est temps de savoir ce qu’Xbox et Microsoft réservent à leur machine dans l’avenir.

Si un rafraîchissement des Xbox Series est pressenti pour cette année lors du podcast officiel du 15 février, les responsables de la firme dévoilent leurs cartes. La branche jeu vidéo de Microsoft avait de grosses annonces à faire et la firme a quelque peu dévoilé sa stratégie future.

Ainsi, il subsiste encore certaines inconnues mais les plans du géant de Redmond pour les Xbox Series S et X sont désormais plus clairs. La société va se concentrer sur le Cloud Gaming et le multiplateforme mais ne va en aucun cas arrêter de faire des consoles.

L’avenir de Xbox va passer par le Cloud Gaming et par plusieurs consoles

De plus, contrairement à ce que certaines rumeurs sous-entendaient, la prochaine Xbox ne sera pas moins puissante. En revanche, il semblerait bel et bien que l’entreprise soit intéressée par une approche portable du marché.

Selon Xbox, tous les écrans sont une Xbox potentielle et la Nintendo Switch pourrait être une inspiration pour la firme. Cela sous-entend que Microsoft pourrait bel et bien travailler sur une console hybride. Peut-être la console développée par la team Surface de l’entreprise.

Parmi les annonces de Xbox, celles à retenir sont les suivantes :

Une approche multiplateforme pour Xbox.

Potentiellement une console hybride à l’image d’une Nintendo Switch.

Un écran est égal à une Xbox, Microsoft veut faire du Cloud Gaming son fer de lance.

Microsoft ne va pas arrêter de faire des consoles de salon.

L’arrivée d’une console de dixième génération puissante et novatrice.

Selon les dires des responsables, la prochaine génération devrait représenter un bond technologique jamais vu. Xbox affirme vouloir réaliser l’une des plus grandes avancées techniques et matérielles de l’industrie. L’entreprise donne rendez-vous en fin d’année afin d’en savoir un peu plus.

D’autres nouveautés sont à venir. Il y a des choses passionnantes en approche dans le domaine du matériel que nous allons partager pendant les fêtes de fin d’année. Nous investissons également dans la feuille de route de la prochaine génération. Ce sur quoi nous nous concentrons, c’est sur la réalisation de la plus grande avancée technique jamais vue dans une génération de matériel, ce qui permet d’améliorer le jeu pour les joueurs et pour les créateurs et les visions qu’ils construisent.

Finalement, les joueurs Xbox peuvent être rassurés. Microsoft ne compte pas délaisser sa marque et le futur de ses consoles s’annonce bien rempli. En revanche, il va falloir faire preuve de patience, les nouvelles consoles sont encore loin. Heureusement, Microsoft prépare un showcase pour le mois de juin. Ce sera une bonne occasion pour la firme de montrer ce qu’elle réserve aux amateurs de consoles Xbox.