Minecraft RTX : quel processeur et quelle carte RTX pour y jouer ?

Depuis le 16 avril, il est possible de s’adonner à Minecraft sauce RTX via la bêta. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les améliorations apportées, référez-vous à notre précédente actu relayant les explications de NVIDIA sur le ray tracing RTX du jeu. Ici, nous allons aborder la question des exigences matérielles. En préambule, rappelons que contrairement à Quake II RTX, les cartes GTX ne sont pas prises en charge. Il faut obligatoirement une carte RTX (RTX 2060 ou modèles supérieurs).

Nos confrères de Tom’s Hardware US ont procédé à divers tests CPU et GPU et proposent également plusieurs vidéos. Le dossier complet est accessible sur leur site. Commençons d’office par éliminer la question du processeur. Et pour cause : Minecraft RTX n’est absolument pas gourmand à ce niveau. Comme vous pouvez les constater ci-dessus, dans une définition de 1080p, il n’y a quasiment aucune différence concernant le nombre d’images par seconde entre un Core i9-9900K et un Pentium Gold G5400 couplé à une RTX 2080 Ti. De fait, à moins d’avoir une antiquité en guise de processeur, celui-ci ne devrait pas être un facteur limitant.

La RTX 2060 fait le travail en 1080p, mais la RTX 2080 Ti peine en 4K

Logiquement, l’essentiel des ajouts RTX sont gérés par la carte graphique. Le facteur CPU écarté, c’est donc elle qui va déterminer la qualité des réglages. La machine de test utilisée pour fournir les résultats qui suivent embarque un processeur Core i9-9900K et 32 Go de mémoire DDR4-3200. Cette actu présente principalement les benchmarks en 1080p, mais vous pouvez retrouver des tests complets en 720p, 1440p et en 4K sur le site US.

Rappelons que Minecraft RTX profite du DLSS 2.0. Une technologie qui semble clairement indispensable, peu importe le carte utilisée. Ainsi, une RTX 2060 tourne à 37,6 ips en moyenne en Full HD sans DLSS 2.0. Cette valeur atteint 61,6 ips avec la technologie de super sampling activée. De quoi jouer dans des conditions correctes y compris avec l’entrée de gamme RTX. Cependant, pour ceux qui voudraient pousser les graphismes aux maximum en Full HD, il faut opter au minimum pour une RTX 2070 Super, sans faire l’impasse sur le DLSS 2.0.

Un point rapide sur la définition 4K. On constate que même la RTX 2080 Ti ne parvient pas à tenir les 60 ips et ce, y compris en étant épaulée par le DLSS 2.0

Enfin, terminons par la question subsidiaire : Minecraft RTX justifie-t-il d’investir dans une carte RTX ? Bien sûr, tout dépend de votre attrait pour le jeu. Mais sur le plan visuel, ces quelques vidéos devraient vous aider à vous forger votre opinion.