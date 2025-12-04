Cette marque de RAM et SSD va disparaître dès début 2026

Micron annonce la fin de sa marque grand public Crucial et la sortie complète du marché des SSD et modules mémoire pour particuliers d’ici février 2026 afin de réallouer toute sa production aux segments entreprise et IA, jugés plus rentables.

Micron Technology a annoncé, mercredi 3 décembre 2025, sa décision de quitter le segment des produits mémoire et stockage destinés au grand public sous la marque Crucial. L’entreprise cessera progressivement la commercialisation de ces références auprès des revendeurs, sites marchands et distributeurs à travers le monde.

Des coûts de la RAM trop élevés

Les livraisons de produits Crucial via les canaux grand public seront maintenues jusqu’à la fin du deuxième trimestre de l’exercice fiscal 2026 de Micron, soit février 2026. Au-delà de cette date, aucune nouvelle production ne sera dédiée à ce segment. Micron assure qu’il continuera d’honorer les garanties et le support technique des produits déjà vendus. La marque Micron destinée aux clients professionnels et entreprises reste, elle, inchangée.

Dans son communiqué, Sumit Sadana, vice-président exécutif et directeur commercial de Micron, explique ce choix par “la croissance tirée par l’IA dans les data centers” qui entraîne une demande très forte en mémoire et stockage à marge élevée. L’entreprise indique vouloir concentrer ses capacités de production sur “les segments à plus forte croissance” et sur ses “clients stratégiques“.

Ce recentrage s’inscrit dans une transformation plus large du portefeuille de Micron, déjà engagée depuis plusieurs années, visant à privilégier les marchés offrant les meilleures perspectives de rentabilité à long terme. Le groupe précise qu’il proposera des postes en interne aux employés affectés afin de limiter les licenciements.

Encore un retrait pour le grand public

Micron devient ainsi le premier des trois grands fabricants coréens et américain (avec Samsung et SK hynix) à annoncer publiquement et totalement son retrait du marché grand public de la mémoire et du stockage. Des sources industrielles indiquent que les fournisseurs de services cloud et les géants de l’IA sont actuellement prêts à payer des primes importantes pour sécuriser des volumes de DRAM et de NAND, rendant le segment consommateur moins attractif en comparaison.

Ce mouvement risque d’accentuer les tensions déjà observées sur le marché des modules mémoire et SSD pour PC, où les prix restent élevés depuis plusieurs trimestres en raison de la priorité donnée aux commandes data center.