Morpheus 8069 : pour refroidir passivement un GPU jusqu’à 360 W

Raijintek prépare un nouveau refroidisseur passif pour cartes graphiques haut de gamme, le Morpheus 8069. Sous réserve d’un boîtier correctement ventilé, il peut dissiper jusqu’à 360 W en mode passif. Il est officiellement pensé pour les AMD Radeon RX 6700 / 6800 / 6900 XT et NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090.

© Raijintek

© Raijintek

La fiche technique évoque aussi la GeForce RTX 4090 parmi les références supportées, mais avec cette carte, dont le TGP est de 450 watts par défaut, l’ajout de deux ventilateurs de 120 mm est indispensable.

Lancement le 1er novembre

Le Morpheus 8069 succédera au Morpheus 8057 lancé en juin 2020. Ce modèle, qui mesure 254 x 100 x 44 mm et pèse 515 grammes, peut également dissiper passivement 360 W. Les deux versions sont assez proches ; Rajintek a essentiellement revu le mécanisme de montage pour l’adapter aux derniers GPU. Le dissipateur possède une base en cuivre nickelé, 12 caloducs de 6 mm et 129 ailettes en aluminium. Il pèse 515 grammes sans les refroidisseurs optionnels de 120 mm, environ 715 grammes avec ; occupe quatre slots.

Vous le constatez sur les images, le bundle comprendra le radiateur et divers pads thermiques et autres dissipateurs en cuivre pour les VRM. En revanche, il ne semble pas y avoir de plaque arrière.

© Raijintek

© Raijintek

Rappelons qu’aux origines, Raijintek était spécialisée dans les solutions de refroidissement passives. Au fil des années, à mesure que les CPU et GPU sont devenus de plus en plus gourmands, la société a élargi son catalogue en proposant des refroidisseurs actifs et liquides. Les produits Morpheus sont donc une source de retour aux sources.

Raijintek présentera officiellement son Morpheus 8069 le 1er novembre. Le Morpheus 8057 peut être acheté sur Amazon pour une centaine d’euros.

