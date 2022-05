MSI dévoile déjà ses cartes mères X670

Des cartes mères X670 et X670E dans les séries MPG, MEG et PRO, attendues cet automne.

MSI n’a pas tardé à présenter sa gamme de cartes mères sur chipset X670 pour processeurs AMD Ryzen Série 7000. La société annonce les MEG X670E GODLIKE, MEG X670E ACE, MPG X670E CARBON WIFI et PRO X670-P WIFI. Le communiqué de MSI a l’avantage de clarifier les choses pour le chipset X670.

Crédit : MSI

La marque précise : « Le chipset X670 se scinde en deux segments : X670 Extreme et X670. Le X670E prend en charge le PCIe 5.0 tant sur les connecteurs PCIe que sur les emplacements M.2 tandis que les cartes mères équipées du chipset X670 prennent en charge le PCIe 5.0 uniquement sur les emplacements M.2 ».

De manière plus spécifique aux modèles MSI, sachez que toutes les cartes mères X670E et X670 de la société ont désormais un port USB Type-C arrière qui supporte une sortie vidéo jusqu’au Display Port 2.0 ; de surcroît, les cartes mères de la gamme MEG bénéficient d’un port USB Type-C 3.2 Gen 2×2 en façade capable de fournir 60 Watts via le Power Delivery. La conception de la phase d’alimentation a également été optimisée incluant jusqu’à 24+2 étages à 105A Smart Power Stage.

MSI lancera ses cartes mères X670E et X670 à l’automne 2022. Les descriptions ci-dessous, dont certaines sont écourtées, proviennent du communiqué de presse de la marque.

Concept ID

Pour commencer, quelques mots sur le design des cartes mères série Gaming et PRO, lesquelles « incarnent toutes deux le nouveau concept ID ».

« Pour synchroniser l’aspect esthétique et être parfaitement cohérent avec les différentes gammes de produits, et tout particulièrement avec les composants DIY, l’identité produit est de mise sur les cartes mères X670. Les modèles X670E Gaming débarquent avec des fonctionnalités ingénieuses […]. MSI propose le panneau de contrôle exclusif M-Vision qui offre une customisation poussée d’un simple clic et permet d’assurer le monitoring en temps réel de la carte mère et du processeur (température, fréquence, OC…).

D’autres améliorations font leur apparition avec nos cartes mères X670E : le système de montage sans vis pour le port M.2 Shield Frozr auquel s’ajoute le système M.2 Shield Frozr à aimant (brevet déposé) conçu pour vous aider à mettre à niveau ou installer un SSD M.2 en toute simplicité.

On trouvera également un bouton intelligent situé au niveau de la connectique arrière pour une customisation encore plus poussée. Ce dernier permet d’entrer en mode de démarrage sans échec, d’allumer ou d’éteindre toutes les LEDs RGB ou encore d’activer le Turbo Fan. Toutes les cartes mère MSI X670 prendront en charge les dispositifs ARGB de seconde génération, permettant aux passionnés de RGB de bénéficier d’un choix plus étendu pour faire briller leur nouveau PC de mille feux. »

Série MEG

La série MEG comprend les cartes mères MEG X670E GODLIKE et MEG X670E ACE.

« La série MEG arrive désormais au format E-ATX et est équipée d’une phase d’alimentation jusqu’à 24+2 étages à 105A Smart Power Stage. Celle-ci est couverte par un radiateur disposant d’ailettes densément empilées et d’un caloduc pour dissiper la chaleur tout en conservant des performances remarquables. En outre, une baseplate destinée aux MOSFET est présente pour une plus grande dissipation thermique de la phase d’alimentation tandis qu’une backplate en métal aide à protéger le PCB tout en offrant une rigidité accrue à la carte. Les cartes mères de la série MEG arrivent toutes équipées avec jusqu’à 4 connecteurs M.2 dont 1 connecteur M.2 PCIe 5.0 x4. Une carte d’extension M.2 XPANDER-Z GEN5 DUAL est également fournie pour ajouter 2 connecteurs M.2 PCIe 5.0 x4 supplémentaires afin de vous offrir des capacités de stockage ultimes. »

Crédit : MSI

Série MPG

« La série MPG profite d’une belle mise à niveau avec la nouvelle plateforme AMD. L’utilisation d’un thème noir carbone rend la MPG X670E CARBON WIFI plus époustouflante que jamais. Ainsi, la carte MPG X670E CARBON WIFI et sa robe noire carbone dispose de 2 connecteurs PCIe 5.0 16x et de 4 connecteurs M.2 répartis en 2 M.2 PCIe 5.0 x4 et 2 M.2 PCIe 4.0 x4. Elle est équipée d’une phase d’alimentation à 18 + 2 étages à 90A et dispose d’un refroidissement conséquent grâce à un radiateur étendu. Tout comme la génération précédente, il y aura une collaboration avec EK Water Blocks pour un monoblock sur mesure recouvrant le processeur, les étages d’alimentation et un port M.2. Quel que soit votre choix, vous serez satisfait. »

Crédit : MSI

Série PRO

« […] Avec sa phase d’alimentation à 14+2 étages Duet Rail Power System et son double connecteur 8 pins pour le processeur, la PRO X670-P WIFI relèvera toutes les tâches sans broncher. La série PRO est équipée d’un connecteur M.2 PCIe 5.0 x4, d’un port réseau 2.5G et du Wi-Fi 6E, pour que vous puissiez réaliser votre travail en un temps record. Si vous appréciez les courbes simples, le design de ces produits se mariera à la perfection à votre bureau ou à votre studio pour un style harmonieux. »