AMD présente ses Ryzen 7000 ‘Raphael’ ainsi que les chipsets série 600

À l’occasion de la keynote du Computex, que vous pouvez revoir ci-dessous, Dr Lisa Su, PDG d’AMD, et d’autres intervenants, ont annoncé plusieurs produits. À commencer par les processeurs de bureau AMD Ryzen Séries 7000, nom de code Raphael, basés sur la nouvelle architecture Zen 4 en 5 nm.

Ces derniers « doubleront la quantité de cache L2 par cœur et augmenteront de plus de 15 % les performances en mode « single-thread » » selon l’entreprise. La firme met également en avant une nouvelle puce I/O en 6 nm « qui gérera les fonctions graphiques légères basés grâce à l’architecture AMD RDNA 2 et la prise en charge de DDR5 et PCI Express 5.0 » ; les processeurs Ryzen 7000 Raphael hériteront donc bien d’iGPU RDNA 2.

AMD X670 Extreme, X670 et B650

Pour accompagner ses Ryzen 7000, AMD lancera une nouvelle plateforme AM5 en socket LGA-1718. La société précise que les cartes mères AM5 seront disponibles en trois niveaux avec des caractéristiques différentes : AMD X670 Extreme, X670 et B650.

Le socket AM5 prend en charge un TDP maximal de 170 W pour le processeur ; gère la mémoire DDR5 en dual-channel ainsi que l’infrastructure d’alimentation SVI3. Concernant le PCIe 5.0, il propose 24 lignes (pour le GPU et les SSD).

Les puces Zen 4 et les chipsets de la série 600 seront disponibles à partir de cet automne.

AMD lance des processeurs Ryzen 5000 C-Series pour Chrome OS : de Zen à Zen 3

Processeurs mobiles Mendocino

Du côté des plateformes mobiles, AMD a officialisé ses processeurs Mendocino ; ils étaient apparus dans des notes de version CPU-Z à la mi-avril. Ces processeurs Ryzen Mobile embarquent des cœurs Zen 2 et des cœurs graphiques RDNA 2. Une association garante d’une « excellente combinaison performance / prix » d’après AMD. Cette gamme sera commercialisée un peu plus tardivement que les Ryzen 7000 Raphael : les premiers systèmes équipés de processeurs Mendocino seront disponibles auprès des partenaires OEM au quatrième trimestre 2022.

AMD SmartAccess Storage

Enfin, AMD introduit l’AMD SmartAccess Storage. Cette technologie prend en charge Microsoft DirectStorage et utilise la technologie AMD Smart Access Memory. Elle est capable de réduire « les temps de chargement des jeux et accélérer le streaming des textures ». L’entreprise promet de plus amples informations en juin.