MSI lance deux moniteurs incurvés, les Artymis 323CQR et 273CQR

Un 32 pouces et un 27 pouces armés d’une dalle VA qui propose une définition WQHD et une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz.

MSI étoffe sa gamme d’écrans Artymis avec deux modèles incurvés 16:9, les 323CQR et 273CQR. Ils s’arment tous deux d’une dalle VA présentant une courbure de 1000R. Leur différence réside dans leur taille : le 323CQR est un 32 pouces tandis que le 273CQR est un 27 pouces.

Les écrans ont une définition WQHD (2560 x 1440) et atteignent une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz. Le temps de réponse MPRT est de 1 ms. Selon les informations contenues dans le communiqué de presse, les deux moniteurs sont HDR400. Le 32 pouces couvre 89,8 % et 113 % des espaces colorimétriques DCI-P3 et sRGB respectivement ; le 27 pouces, 88,7 % et 111,5 %. Le site de MSI ne référence pas encore le 273CQR mais évoque un certification FreeSync Premium pour le 323CQR et un rapport de contraste de 2500:1.

Connectique, ergonomie et fonctionnalités

Pour la connectique, les deux écrans semblent logés à la même enseigne. Ils proposent un Display Port 1.2a (2560 x 1440 jusqu’à 165 Hz), une paire de HDMI 2.0b (2560 x 1440 jusqu’à 144 Hz), un USB Type-C, une paire d’USB 2.0 Type A et un port USB 2.0 Type B.

En ce qui concerne l’ergonomie, les deux écrans s’inclinent (-5° ~ 20°), pivotent (-30° ~ 30°) et se règlent en hauteur (0 ~ 100 mm). L’arrière des moniteurs est illuminé par une bande LED ARGB et le logo MSI synchronisables via MSI Mystic Light.

Enfin, les écrans proposent une gaming OSD App 2.0 qui permet de les configurer directement avec le clavier / souris sans passer par les boutons. Ils proposent diverses fonctionnalités telles que le Smart Cross Hair (change automatiquement la couleur du viseur en fonction de la zone de l’écran), le Smart Brightness 2.0 qui ajuste la luminosité de l’écran en fonction de celle de la pièce grâce à un capteur ou encore l’Optix Scope, un zoom à huit niveaux.

La date exacte de lancement et les tarifs restent inconnus.