Neatgear commercialise son Orbi WiFi 6E, premier modèle quad-band de la gamme

Un routeur et deux satellites pour couvrir jusqu’à 800 m2 et connecter jusqu’à 200 appareils simultanément.

Netgear lance sur le marché français sa nouvelle génération de systèmes Mesh WiFi : l’Orbi WiFi 6E proposé dans un pack pack Orbi RBKE963. C’est le premier modèle quad-band de la gamme. Il offre des vitesses WiFi combinées allant jusqu’à 10,8 Gbit/s (1200 + 2400 + 2400 + 4800 Mbit/s) et une couverture de 800 m2.

La société précise que ce « système WiFi 6E Quad Band Orbi a été créé à partir du système WiFi 6 Tri Band Orbi (RBK852) en y ajoutant une quatrième bande destinée à accueillir le tout nouveau WiFi à 6 GHz ». Elle ajoute qu’il « prend en charge un total de 4 bandes de fréquences WiFi 2,4, 5 et 6 GHz pour connecter le routeur et le satellite à tous vos appareils, ainsi qu’une quatrième bande additionnelle WiFi 5GHz dédiée au lien privilégié entre le routeur et les satellites ».

Le système gère 16 flux WiFi et prend en charge jusqu’à 4 réseaux WiFi différents. Concernant ce dernier aspect, Netgear mentionne « un réseau Mesh WiFi pour vos périphériques principaux qui tire profit du chiffrement WPA3 en vue de sécuriser vos connexions ; un réseau IoT pour tous vos appareils anciens et vos objets connectés ; un réseau WiFi à 6 GHz réservé à tous vos nouveaux appareils WiFi 6E offrant le maximum des débits WiFi, et un réseau WiFi pour vos invités ».

Disponible en noir ou en blanc

Le routeur possède 12 antennes internes. Il embarque un processeur Quad-Core 2,2 GHz. Il propose un port Ethernet 10 Gbit/s, un port LAN Ethernet 2,5 Gbit/s et trois ports LAN Ethernet 1 Gbit/s. Les satellites ont chacun un port LAN multi-Gigabit Ethernet 2,5 Gbit/s et trois ports LAN Ethernet 1 Gbit/s.

Netgear propose ce système Mesh Orbi WiFi 6E Quad Band (qui comprend un routeur et deux satellites) en blanc sous la référence RBKE963 et en noir sous la référence RBKE963B. Le tarif est de 1699,99 euros dans les deux cas.

Source : Communiqué de presse Netgear