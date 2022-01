NetGear dévoile un nouveau routeur Nighthawk Tri Band WiFi 6E ainsi qu’un routeur 5G

NetGear ajoute un nouveau routeur à sa gamme de produits WiFi 6E, le Nighthawk RAXE300 Tri Band WiFi 6E. Il offre un débit combiné de 7,8 Gbit/s (600 Mbit/s en 2,4 GHz, 4,8 Gbit/s en 5 GHz et 2,4 Gbit/s en 6 GHz).

L’appareil, lauréat du CES 2022 Innovation Awards, a des dimensions de 301,33 x 207,9 x 82,03 mm et pèse 1,01 kg. Il possède six antennes et est animé par un processeur quad-core à 1,7 GHz. Le routeur propose six ports Ethernet : cinq de 1 Gbit/s dont 4 permettent une agrégation de liens et un de 2,5 Gbit/s ; un unique port USB 3.0 Type-C. Grâce aux 8 flux WiFi, ce Nighthawk « permet de couvrir les domiciles d’une superficie allant jusqu’à 200 m2 avec des débits WiFi Gigabit+ » selon NetGear. Enfin, 40 appareils peuvent s’y connecter.

Ce routeur est compatible NetGear Armor et NetGear Smart Parental Controls. Le routeur WiFi 6E Nighthawk RAXE300 Tri Band sera disponible dans le courant du deuxième trimestre 2022 en France à un prix de vente qui sera communiqué ultérieurement.

NetGear dévoile son routeur Wi-Fi 6 Gaming Nighthawk Pro Gaming XR1000

Mesh Orbi NBK752

NetGear présente également le Mesh Orbi NBK752, « première solution Tri Band 5G du marché ». Celui-ci « permet de se connecter simplement au réseau 5G de la majorité des fournisseurs télécoms » et « peut-être utilisé pour un réseau haut débit permanent, qu’il soit utilisé comme connexion Internet principale ou comme solution de secours en cas de défaillance des services Internet filaires ».

L’appareil mesure 246 x 196 x 86 mm et pèse 860 grammes. Il prend en charge les bandes 4G LTE B1, 3, 7, 8, 20, 28 , 38, 40, 41 ; 5G n1, n3, n7, n8, n20, n28, n40, n41, n77, n78. Le débit cumulé est de 4,2 Gbit/s sur les bandes 2,4 et 5 GHz. Le Mesh Orbi NBK752 possède deux ports LAN Gigabit Ethernet et un port WAN Gigabit Ethernet. Son prix est de 1 199,99 euros.