Nitendo Switch 2 : Voici toutes les caractéristiques détaillées de la nouvelle console

La Nintendo Switch 2, prévue le 5 juin prochain, proposera un CPU ARM Cortex A7BC atteignant 1,7 GHz, un GPU Ampere avec ray tracing et DLSS, ainsi que 12 Go de RAM LPDDR5X dont 9 Go disponibles pour les jeux.

Les spécifications complètes de la Nintendo Switch 2 ont été récemment détaillées, apportant une vue d’ensemble précise des capacités techniques de cette future console ainsi que des limites auxquelles les développeurs devront faire face lors de la création de leurs jeux.

La console sera équipée d’un processeur ARM Cortex A7BC, exploitant le jeu d’instructions ARMv8 64 bits avec extensions cryptographiques activées, mais sans support 32 bits dans le SDK. Chaque cœur du CPU dispose de 64 Ko de cache d’instruction L1, 64 Ko de cache de données L1, 256 Ko de cache L2 par cœur, et un total de 4 Mo de cache L3 partagé. Sur les huit cœurs disponibles, deux seront réservés au fonctionnement du système d’exploitation, limitant ainsi les ressources CPU utilisables par les jeux. Le processeur pourra atteindre une fréquence maximale théorique de 1,7 GHz, bien supérieure aux fréquences de 1100 MHz en mode portable et de 998 MHz en mode dock.

Concernant le GPU, basé sur l’architecture Ampere également utilisée dans les cartes graphiques RTX série 30, la Nintendo Switch 2 intègre 1536 cœurs CUDA. La fréquence du GPU est de 561 MHz en mode portable et 1007 MHz en mode dock, avec une fréquence maximale possible de 1,4 GHz sous conditions spécifiques non détaillées. Toutefois, une partie des ressources GPU sera réservée au système lui-même. Le chiffre annoncé de 3,072 TFLOPs est confirmé, bien qu’il ne soit plus considéré comme le principal indicateur de performances réelles. En matière de ray tracing, les capacités de la console sont évaluées à environ 10 gigarays par seconde en mode portable et jusqu’à 20 gigarays en mode dock.

La mémoire vive sera composée de 12 Go de LPDDR5X répartis en deux modules de 6 Go, offrant des bandes passantes respectives de 102 Go/s en mode dock et de 68 Go/s en mode portable. Cependant, seuls 9 Go seront disponibles pour les jeux, les 3 Go restants étant dédiés au système d’exploitation, ce qui constitue une proportion plus élevée comparativement à la première Switch.

Le SDK a également révélé la présence d’un moteur de décompression de fichiers (FDE) personnalisé permettant une décompression plus rapide et efficace énergétiquement. La console propose aussi le support du taux de rafraîchissement variable (VRR), limité cependant à l’écran intégré, sans prise en charge actuelle via HDMI. En outre, la fonctionnalité de chat vocal intégrée pourrait influencer les performances, et un outil spécifique est mis à disposition des développeurs pour tester cet impact.

Enfin, plusieurs options du NVIDIA DLSS seront disponibles sur la Nintendo Switch 2, incluant les variantes DLAA, 1x, 2x et 3x. Ces différentes configurations pourraient correspondre aux modes Qualité, Équilibré et Performance déjà connus sur PC, bien que les détails précis restent à clarifier.

La sortie mondiale de la Nintendo Switch 2 est prévue pour le 5 juin, à l’exception de certaines zones du monde comme la Chine et l’Amérique centrale.