Noctua lance les ventirads NH-L9i-17xx et NH-L9i-17xx chromax.black pour les processeurs Alder Lake

Pour accompagner le lancement des processeurs Intel Alder Lake-S en socket LGA-1700, Noctua commercialise de nouveaux dissipateurs CPU, les NH-L9i-17xx et NH-L9i-17xx chromax.black. En raison de leur petite taille, ces deux modèles se destinent essentiellement à des systèmes au format SFF (Small Form Factor).

Le NH-L9i-17xx reprend les couleurs typiques de la marque autrichienne tandis que le NH-L9i-17xx chromax.black est tout noir. Ces modèles mesurent 95 x 95 x 23 mm et pèsent 320 grammes sans ventilateur, 95 x 95 x 37 mm et 385 grammes avec. Noctua les a équipés d’un ventilateur NF-A9x14 HS-PWM. Ce dernier affiche une vitesse de rotation comprise entre 600 et 2500 tr/min (1800 tr/min avec L.N.A.), un débit d’air de 57,5 m³/h (40,8 m³/h avec L.N.A.) et un niveau sonore de 23,6 dB(A) (14,8 dB(A) avec L.N.A.). Le NSPR (Noctua’s Standardised Performance Rating) de ces ventirads est de 59. Noctua accorde 6 ans de garantie.

Côté tarifs, il faut compter 44,90 euros pour le NH-L9i-17xx ; prévoyez un surcoût de 10 euros, soit 54,90 euros, pour le NH-L9i-17xx chromax.black. Les deux ventirards sont notamment fournis avec un L.N.A. (Low-Noise Adaptor) NA-RC7, de la pâte thermique NT-H1 et un kit de montage SecuFirm2.

Noctua décline son ventilateur NF-A12x25 et son ventirad NH-U12A en noir

Cadres en mousse NA-FD1

Outre les deux ventirads susmentionnés, Noctua propose des cadres en mousse, ou « conduits de ventilation », NA-FD1. Ils permettent de canaliser le flux d’air au sein d’un boîtier pour que le ventirad aspire directement l’air extérieur plutôt que celui, plus chaud, qui se trouve à l’intérieur du châssis.

Voici les explications de Noctua : « Le kit de conduit de ventilation NA-FD1 permet d’améliorer de manière significative les performances des refroidisseurs de CPU Noctua des séries NH-L9i et NH-L9a dans les environnements Small Form Factor (SFF) où il existe un espace de 5 mm ou plus (jusqu’à 45 mm) entre le refroidisseur et un panneau supérieur ou latéral perforé. En comblant cet espace, la gaine empêche le refroidisseur d’aspirer de l’air chaud de l’intérieur et lui permet d’aspirer de l’air frais de l’extérieur à travers le panneau perforé, ce qui peut, selon la configuration, abaisser les températures du CPU de 5°C ou plus.

Comme le conduit est assemblé à partir d’entretoises en mousse EVA de différentes épaisseurs, il est entièrement modulaire et peut être ajusté par incréments de 1 mm, de 5 mm à 45 mm de hauteur, afin de s’adapter à différents boîtiers et configurations. En bref, le NA-FD1 est un moyen simple mais intelligent, flexible et rentable d’augmenter l’efficacité des refroidisseurs de la série NH-L9 ! ».

Si le concept vous convainc, vous pouvez acquérir un pack contenant 7 cadres en mousse de différentes tailles (2 de 10 mm, puis 1 de 7, 6, 5, 4 et 3 mm) pour 12,90 euros. Ci-dessous, une vidéo « guide d’installation ».