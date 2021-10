Noctua décline son ventilateur NF-A12x25 et son ventirad NH-U12A en noir

Deux produits lancés en 2018 et 2019 respectivement, jusqu’ici cantonnés aux teintes beige et marron.

Certaines réactions à la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 Noctua Edition en témoignent : les coloris beige et marron typiques de la marque autrichienne ne sont pas du goût de tout le monde. Pour les réfractaires, Noctua lance de plus classiques versions noires de plusieurs produits. Voici lesquels : ventilateur NF-A12x25 chromax.black.swap, ventirad NH-U12A chromax.black, caches ventirad NA-HC7 chromax.black.swap et NA-HC8 chromax.black. Pour ce dernier, la société propose aussi une version blanche, logiquement baptisée NA-HC8 chromax.white. Ci-dessous, la petite vidéo de présentation.

Exception faite de leur aspect, tous ces produits ne diffèrent pas des originaux ; leurs spécifications sont identiques. À propos du ventilateur NF-A12x25, c’est un modèle 120 mm dont la vitesse de rotation oscille entre 450 et 2000 RPM, pour un débit d’air de 102,1 m³/h, une pression statique de 2,34 mm H₂O et un niveau sonore de 22,6 dB(A). Vous pouvez consulter notre test de cette turbine NF-A12x25 lancée en 2018 et qui équipe d’ailleurs la carte graphique conçue en partenariat avec Asus évoquée en début d’article.

Commercialisé depuis 2019, le NH-U12A est un dissipateur CPU qui embarque également deux ventilateurs NF-A12x25. Ce modèle a des dimensions de 158 x 125 x 112 mm avec ventilateurs et un poids de 1220 grammes. Son NSPR est de 169. De base, il est compatible avec les sockets Intel LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA2011, LGA2066 et AMD AM4, AM3(+), AM2(+), FM1, FM2(+) mais Noctua indique qu’il est désormais aussi compatible avec avec la prochaine plateforme LGA1700 d’Intel. Un test de ce produit est disponible chez Cowcotland.

Une longue attente

Vous l’aurez constaté, ces deux références ne sont plus toutes jeunes et Noctua a mis du temps à les décliner dans des versions noires. Roland Mossig, PDG de la firme autrichienne, explique ce délai en ces termes :

« Nous sommes conscients de l’impatience de nos clients à l’égard de ces produits et nous aurions aimé les sortir plus tôt, mais nous avons d’abord dû passer du temps supplémentaire pour nous assurer que nous pouvions exactement égaler les performances des ventilateurs bruns, puis les choses ont été retardées par divers problèmes de chaîne d’approvisionnement dus à la pandémie mondiale. Avec des produits qui ont été peaufinés dans les moindres détails, des choses apparemment aussi simples que la création d’une version de couleur différente peuvent finir par s’avérer étonnamment délicates, mais maintenant que tout cela est réglé, nous sommes ravis de pouvoir enfin offrir ces produits tant attendus à nos clients. »

Noctua dévoile sa feuille de route jusqu’au deuxième trimestre 2022

Tarifs

Terminons par les prix de vente recommandés, affichés ci-dessous :

NH-U12A chromax.noir : EUR/USD 119,90

NF-A12x25 PWM chromax.black.swap : EUR/USD 32,90

NA-HC7 chromax.black.swap : EUR/USD 19,90

NA-HC8 chromax.black : EUR/USD 19,90

NA-HC8 chromax.blanc : EUR/USD 19,90

Enfin, Noctua indique que ces produits sont disponibles à partir d’aujourd’hui.

Source : Noctua