Noctua présente le ventirad NH-D12L et le ventilateur NF-A12x25r PWM à cadre rond

Noctua dévoile sa dernière création en matière de ventirad, le NH-D12L. L’entreprise autrichienne lance également un nouveau ventilateur de 120 mm à cadre rond, le NF-A12x25r PWM.

Le ventirad NH-D12L, présenté dans la vidéo ci-dessus, est un modèle double-tour qui mesure 145 mm de haut, 125 mm de large et 113 mm de profondeur. L’engin pèse 700 grammes sans sa turbine, 890 grammes avec. Son NSRP (Noctua’s Standardised Performance Rating) est de 148. Il reprend un conception classique à base de caloducs en cuivre (au nombre de 5) et d’ailettes en aluminium. Le ventirad arbore une conception symétrique.

Ce modèle embarque le nouveau ventilateur Noctua NF-A12x25r PWM qui a une vitesse de rotation comprise entre 450 et 2000 tr/min. Le débit d’air maximal est de 102,1 m³/h tandis que le volume sonore n’excède pas les 22,6 dB(A). Le MTTF est supérieur à 150 000 heures.

Compatible socket AMD AM5

Roland Mossig, PDG de Noctua, explique : « Jusqu’à présent, tous nos refroidisseurs de 120 mm avaient une hauteur de 158 mm, mais de plus en plus de boîtiers de PC ne supportent que des hauteurs de 150, voire 145 mm. C’est là que le NH-D12L intervient. Il n’était pas possible d’abaisser simplement l’un de nos modèles existants, car un ventilateur carré standard de 120 mm poserait de nombreux problèmes avec les dissipateurs thermiques ou les caches des cartes mères. C’est pourquoi nous avons imaginé ce nouveau design à double tour et une version à cadre rond du ventilateur NF-A12x25 qui peut être installée en position très basse entre les deux tours – une combinaison gagnante qui donne des résultats impressionnants pour cette classe de hauteur. »

Ces caractéristiques permettent au NH-D12L de « s’adapter non seulement à une large gamme de boîtiers de serveurs à montage en rack 4U et à de nombreux boîtiers de type tour qui ne sont pas assez larges pour des unités de 158 mm, mais aussi à certains châssis Small Form Factor (SFF) et Mini-ITX plus grands ».

Concernant le ventilateur NF-A12x25r PWM, c’est une variante à cade rond du ventilateur NF-A12x25 lancé en 2018. Il offre les mêmes performances de refroidissement.

Détail intéressant, le ventirad NH-D12L sera compatible avec le socket AM5 d’AMD utilisé par les futurs Ryzen. La liste exhaustive des sockets Intel est la suivante : Intel LGA1700, LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150, LGA2011, LGA2066 ; AMD : AM5, AM4.

Le ventirad est livré avec de la pâte thermique NT-H1. Il est couvert par six ans de garantie. Comptez 89,90 euros pour le ventirad NH-D12L et 29,90 euros pour le ventilateur NF-A12x25r PWM.

Source : Noctua