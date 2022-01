Noctua présente sa feuille de route pour 2022

Vous vous demandez ce que nous réserve Noctua en 2022 ? L’entreprise autrichienne joue la transparence : elle a dévoilé sa feuille de route pour les quatre trimestres à venir.

Il y a quelques changements par rapport à celle dévoilée en juin 2021 (affichée ci-dessous). En effet, si la nouvelle génération de ventirad NH-D15 ainsi qu’un mystérieux « desk fan » sont toujours prévus, ils n’arriveront finalement qu’au cours du quatrième trimestre 2022 et non plus au deuxième. Ce n’est d’ailleurs pas le premier report puisqu’en 2019, la nouvelle mouture du NH-D15 était annoncée pour début 2020 !

Noctua lance les ventirads NH-L9i-17xx et NH-L9i-17xx chromax.black pour les processeurs Alder Lake

Un ventirad double tour dans les prochaines semaines

Avant fin mars, Noctua se contentera d’un nouveau ventirad double tour armé d’un ou plusieurs ventilateurs 120 mm. Celui-ci devrait s’intégrer entre les NH-D9L et NH-D15, le premier étant muni d’un ventilateur de 92 mm et le second d’une turbine de 140 mm. Il y a bien le NH-U12S avec un ventilateur de 120 mm, mais c’est un modèle simple tour.

Pas de nouveau ventirad à prévoir au second trimestre, simplement un hub et un adapteur.

Au troisième trimestre, Noctua lancera notamment sa « nouvelle génération » de ventilateurs 140 mm et de nouveaux ventirads pour les processeurs Intel Xeon.

Il faudra donc patienter jusqu’en fin d’année pour voir débarquer le NH-D15 de nouvelle génération. Pour mémoire, le NH-D15 est sorti en avril 2014. La firme a dégainé une version slim, appelée NH-D15S, en 2016.

Ceux qui apprécient les ventilateurs blancs devront également attendre au moins jusqu’à début octobre pour acquérir une turbine ou plusieurs turbines blanches de la marque. Enfin, le ventilateur de bureau Noctua arrivera lui aussi à l’automne voire au début de l’hiver 2022.

Noctua lance son ventirad passif NH-P1

Source : Noctua