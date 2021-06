Norton Crypto : Norton va faciliter le minage de l’Ethereum

Norton a annoncé le lancement d’une fonctionnalité consacrée au minage de cryptomonnaies, plus précisément d’Ethereum : Norton Crypto. Intégrée à l’écosystème Norton 360, l’entreprise la teste pour l’instant auprès de certains clients ciblés ; elle doit toutefois être accessible à l’ensemble des utilisateurs d’ici quelques semaines.

Dans le communiqué de presse, Vincent Pilette, PDG de NortonLifeLock, justifie la raison d’être de Norton Crypto ainsi : « Alors que la cryptoéconomie continue de prendre une place de plus en plus importante dans la vie de nos clients, nous voulons leur donner les moyens de miner de la crypto-monnaie avec Norton, une marque en laquelle ils ont confiance. Norton Crypto est un autre exemple innovant de la façon dont nous étendons notre plateforme de cybersécurité pour protéger la vie numérique en constante évolution de nos clients. »

NVIDIA lance officiellement ses RTX 3000 Ampere LHR

Le minage pour tous ?

Dans les grandes lignes, l’argumentaire de la société s’articule autour des « risques » souvent pris par les mineurs de cryptomonnaies : les risques compromettant la sécurité de leurs machines et ceux relatifs au stockage de leurs cryptomonnaies. Forcément, la firme prétend que Norton Crypto « offre aux consommateurs un moyen sûr et fiable de miner de l’Ethereum sans s’exposer à ces pièges ».

Norton ne fournit pas beaucoup de détails sur la manière dont fonctionne son système. Étant donné la cible et les arguments susmentionnés, on suppose qu’il est régi par la facilité d’utilisation / l’accessibilité. Gagan Singh, chef de produit chez NortonLifeLock, stipule : « Nous sommes fiers d’être la première société de cyber-sécurité grand public à offrir aux amateurs de monnaie la possibilité de transformer facilement et en toute sécurité le temps d’inactivité de leur PC en une occasion de gagner de la monnaie numérique. Avec Norton Crypto, nos clients peuvent miner des crypto-monnaies en quelques clics, évitant ainsi de nombreux obstacles à l’entrée dans l’écosystème des crypto-monnaies. »

Nous en apprendrons certainement davantage à propos Norton Crypto dans les prochains jours grâce aux retours des clients.