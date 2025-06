Nothing confirme le SoC du Phone (3), c’est du lourd

Nothing tease son prochain smartphone, le Nothing Phone (3). Celui-ci serait le premier smartphone à être doté d’une toute nouvelle puce de chez Qualcomm.

Nothing, la marque de smartphones, a récemment confirmé que son prochain appareil, le Phone (3), sera équipé du processeur Snapdragon 8s Gen 4 de Qualcomm, et non pas le 8s Elite. Cette annonce met fin aux spéculations selon lesquelles le téléphone serait équipé du Snapdragon 8 Gen 4 Elite, positionnant ainsi le Phone (3) comme un appareil haut de gamme avec un équilibre entre performance et efficacité.

Le Phone (3) est présenté comme le dispositif le plus ambitieux de Nothing à ce jour, avec une approche axée sur une expérience utilisateur holistique. Carl Pei, cofondateur de Nothing, a expliqué que le choix du Snapdragon 8s Gen 4 n’était pas un compromis, mais une décision réfléchie pour offrir un équilibre optimal entre performance et consommation d’énergie. Selon Pei, ce processeur permettra au Phone (3) d’être 36 % plus rapide en termes de CPU, 88 % plus puissant en termes de GPU et 60 % plus performant en termes de NPU par rapport au Phone (2). Ces améliorations se traduiront par une expérience utilisateur plus fluide et réactive.

Le Phone (3) marquera également une évolution dans la stratégie de Nothing en matière de matériel. Pour la première fois, l’entreprise utilisera un processeur nouvellement lancé, ce qui pourrait contribuer à rendre l’appareil plus accessible en termes de prix tout en offrant des performances de haut niveau. Cette approche reflète la volonté de Nothing de proposer des technologies actuelles et performantes à ses utilisateurs.

Everything enhanced.



With the latest Snapdragon 8s Gen 4 processor. pic.twitter.com/J7pCciee2d — Nothing (@nothing) June 17, 2025

En ce qui concerne le design, des rumeurs suggèrent que le Phone (3) pourrait s’éloigner de l’interface Glyph, caractéristique des précédents modèles de Nothing. Cette interface, composée de LEDs, pourrait soit être absente, soit être repensée, marquant ainsi une évolution dans l’esthétique de la marque.

Le Phone (3) devrait être dévoilé le 1er juillet, et davantage de détails seront communiqués à l’approche de cette date. Nothing semble déterminé à faire une déclaration forte avec ce nouvel appareil, en mettant l’accent sur l’équilibre entre performance, design et accessibilité.