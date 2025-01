Qualcomm travaillerait sur le Snapdragon 8S Elite, voici tout ce que l’on sait à son sujet

Qualcomm continue d’élargir son offre en explorant de nouvelles stratégies pour mieux répondre aux besoins variés des utilisateurs et des fabricants d’équipements (OEM). Selon un rapport récent du leaker Digital Chat Station, l’entreprise travaillerait sur une nouvelle puce haut de gamme appelée Snapdragon 8s Elite, qui se situerait entre le Snapdragon 8 Elite et le Snapdragon 8 Gen 3 en termes de performance et de positionnement sur le marché.

Une nouvelle gamme intermédiaire pour combler les écarts

Le Snapdragon 8s Elite viserait à combler l’écart entre les séries Snapdragon 7 et les produits phares Snapdragon 8. Ce positionnement permettrait à Qualcomm de s’adresser à un segment de marché plus large, en proposant des performances proches des puces haut de gamme, mais à un prix plus abordable. Cette approche s’inscrit dans la volonté de l’entreprise de diversifier son portefeuille et d’offrir davantage de flexibilité aux OEM pour atteindre différents profils de consommateurs.

Caractéristiques techniques attendues

Selon les informations divulguées, le Snapdragon 8s Elite (référence SM8735) bénéficierait d’une architecture CPU optimisée pour l’équilibre entre performances et efficacité énergétique. La configuration inclurait :

1 cœur haute performance Cortex-X4 cadencé à 3,21 GHz ;

cadencé à 3,21 GHz ; 3 cœurs performants Cortex-A720 à 3,01 GHz ;

à 3,01 GHz ; 2 cœurs efficients Cortex-A720 à 2,80 GHz ;

à 2,80 GHz ; 2 cœurs supplémentaires efficients à 2,02 GHz, dédiés aux tâches moins exigeantes.

Ce design se distingue par sa capacité à gérer efficacement les charges de travail variées tout en optimisant la consommation d’énergie, ce qui le différencie des autres puces de la gamme Snapdragon 8, notamment le Snapdragon 8 Elite.

Comparaison avec le Snapdragon 8 Elite

Le Snapdragon 8 Elite, conçu pour des performances maximales, privilégie la puissance brute au détriment de l’efficacité énergétique. Il est équipé de deux cœurs Oryon cadencés à 4,32 GHz et de six cœurs de performance à 3,53 GHz, sans inclure de cœurs spécifiquement dédiés à l’efficacité énergétique. En comparaison, le Snapdragon 8s Elite semble offrir un compromis intéressant pour des appareils nécessitant à la fois de bonnes performances et une gestion énergétique optimisée.

Perspectives de lancement

Le Snapdragon 8s Elite pourrait être intégré dans des modèles proposés par des marques comme Redmi ou iQOO, visant les utilisateurs de smartphones premium de milieu de gamme. Bien que le rapport ne précise pas de date de lancement, un dévoilement prochain semble probable, si l’on se fie aux cycles de développement antérieurs de Qualcomm.

Avec le Snapdragon 8s Elite, Qualcomm cherche à élargir son influence sur le marché des semi-conducteurs en introduisant une puce haut de gamme intermédiaire. Cette initiative pourrait séduire les utilisateurs en quête d’appareils performants mais plus abordables que les modèles équipés des puces Snapdragon 8 Elite ou Gen 3.