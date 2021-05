Nouveau record pour la RX 6900 XT, poussée à plus de 3,3 GHz

Il y a un peu moins d’un mois, Der8auer avait fait atteindre une impressionnante fréquence de 3225 MHz à la Radeon RX 6900 XT d’AMD, ce qui représentait un record pour un GPU. L’oveclockeur OGS a poussé la référence d’AMD encore plus loin : 3321 MHz. Cette fréquence lui a permis de placer sa carte sur la plus haute marche du podium 3DMark FireStrike Extreme avec un score de 37 618 points.

Le précédent record s’établissait à 34 744 points. OGS a refroidi sa Radeon RX 6900 XT avec de l’azote liquide. Il a mobilisé un processeur AMD Ryzen 9 5950X overclocké à 5,6 GHz. La carte mère est un modèle X570 signé Asus, la ROG Crosshair VII Dark Hero. Notez que la RX 6900 XT a obtenu ce score avec la tessellation désactivée, ce qui le rend irrégulier pour UL Benchmark mais valide pour HWBot. Dans tous les cas, cela n’enlève rien à la fréquence atteinte par le GPU.

AMD glisse Goby Beige dans un pilote Linux, possible nom de code de Navi 2

Un classement mono-GPU dominé par la Radeon RX 6900 XT

Visiblement, la RX 6900 XT a fait du classement 3DMarK FireStrike l’un de ses terrains de jeu favoris. En effet, elle est impliquée dans les 21 meilleures performances. Il faut descendre à la 22e place pour dénicher une autre carte (une RX 6800 XT) et encore un cran en-dessous, à la 23e, pour découvrir la première référence NVIDIA, en l’occurrence la GeForce RTX 3090.

Il est possible que des overclockeurs parviennent à des fréquences encore plus élevées au cours de prochaines semaines. En effet, la limite de fréquence théorique de certaines références culmine désormais à 4 GHz. De toute évidence, les GPU RDNA 2 d’AMD se montrent particulièrement prompts à encaisser des fréquences supérieures à 3 GHz. Ainsi, les plus optimistes estiment que les GPU RDNA 3 en 5 nm pourraient dépasser le seuil des 4 GHz.