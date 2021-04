Der8auer fait monter une Radeon RX 6900 XT à 3225 MHz !

Der8auer, le célèbre overclockeur allemand, a établi un nouveau record de fréquence GPU avec la carte graphique AMD Radeon RX 6900 XT : 3,2 GHz, 3225 MHz pour être précis. Il a atteint cette fréquence avec une RX 6900 XT Liquid Devil Ultimate de PowerColor. Vous pouvez découvrir cette performance dans la vidéo ci-dessous.

Forcément, ce record s’est fait sous azote liquide. La température est ainsi descendue jusqu’à -87°C.

La variante XTXH du GPU Navi 21 à l’œuvre.

Par ailleurs, cette performance permet d’y voir plus clair à propos des GPU Navi 21 XTXH. Jusqu’à récemment, toutes les Radeon RX 6900 XT héritaient d’un GPU Navi 21 XTX. Cependant, depuis quelques semaines, certains exemplaires commercialisés par ASRock et PowerColor, comme la RX 6900 XT Liquid Devil Ultimate justement, sont soupçonnés de recevoir un GPU Navi 21 XTXH garant de fréquences GPU plus élevées ; de fait, les deux entreprises susmentionnées proposent des cartes avec une fréquence Boost de 2500 MHz au lieu de 2250 MHz.

Cependant, on ignorait si ces fréquences réhaussées découlaient bien d’une nouvelle variante de GPU ou d’un simple overcloking d’usine ; la question est maintenant tranchée, puisque la fréquence maximale autorisée par AMD pour Navi 21 XTX est de 3 GHz pour les Radeon RX 6900 XT. Navi 21 XTXH regrouperait donc des GPU Navi 21 d’excellente qualité, épargnés par les limitations de fréquence mises en place par AMD pour les Navi 21 XTX.