Nouvel écran 27 pouces avec dalle IPS et définition UHD chez Philips

Après un énorme 55 pouces certifié DisplayHDR 1000 vendu 1499 euros, Philips revient vers du plus modeste avec son écran 279C9, un 27 pouces borderless muni d’une dalle IPS.

Il offre une définition définition UHD (3840 x 2160) et une luminosité maximale de 400 cd/m². Le niveau de contraste standard est de 1300:1. Pour le temps de réponse gris à gris, on est sur du 5 ms. Compatible AMD FreeSync et certifié DisplayHDR 400, ce moniteur couvre 109 % de l’espace colorimétrique sRGB et 90,7 % du NTSC.

Du Display Port 1.4 et de l’HDMI 2.0

Ce Philips 279C9 hérite d’un pied SmartErgoBase qui permet à l’utilisateur de l’incliner (-5/20 degrés), de le faire pivoter (± 175 degrés) ou de régler la hauteur (130 mm). Les entrées se composent d’un DisplayPort 1.4, et de deux ports HDMI 2.0. Il y a également un port USB-C et quatre ports USB-C 3.2 (descendants, dont 2 avec charge rapide BC 1.2; alimentation jusqu’à 65W).

Commercialisation à partir de fin août, à un prix de vente conseillé de 489 euros.