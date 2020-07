Philips officialise deux moniteurs Momentum, dont un énorme 55 pouces certifié DisplayHDR 1000

Philips lance deux nouveaux moniteurs dans sa gamme Momentum, les 558M1RY et 278M1R, destinés aux joueurs et dont on avait eu un premier aperçu l’année dernière. Le premier est un modèle 55 pouces (139,7 cm). Il embarque une dalle VA avec une définition de 3840 x 2160 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Plus modeste, le second est un modèle 27 pouces (68,6 cm). Il offre également une définition de 3840 x 2160 pixels mais se dote d’une dalle IPS. Sa fréquence de rafraîchissement est de 60 Hz.

On commence par les caractéristiques du 278M1R. Celui-ci couvre 91 % de l’espace colorimétrique NTSC, 89 % de l’Adobe RGB et 105 % du sRGB. Sa luminosité maximale est de 350 cd/m², son temps de réponse gris à gris de 4 ms et son contraste statique de 1000:1. Sa connectique se compose d’un DisplayPort et deux ports HDMI 2.0. Ajoutez une paire de haut parleurs (2 x 5W) ainsi qu’un pied qui permet de régler la hauteur (130 mm), le pivot (+-33°) et l’inclinaison de -5/20°. Lancement prévu fin juillet à un tarif de 449 euros.

Le clou du spectacle est bien sûr le 558M1RY, nettement plus impressionnant. Fruit d’une collaboration avec Bowers & Wilkins, il embarque une barre de son 2.1 d’une puissance de 40W qui délivre un son DTS et une réponse en fréquence de 50 Hz à 20 kHz. Sa dalle offre une luminosité de 750 cd/m² en mode normal et de 1200 cd/m2 mode HDR. Elle hérite ainsi d’une certification DisplayHDR 1000. Elle est également compatible AMD FreeSync. L’écran couvre 95 % du DCI-P3, 104 % du NTSC et 125 % du sRGB. Son temps de réponse gris à gris est de 4 ms et son contraste statique de 4000:1. Niveau connectique, il propose un DisplayPort 1.4, trois ports HDMI 2.0, un port USB-B et quatre USB 3/2. Philips commercialise ce moniteur 558M1RY depuis hier. Son prix : 1499 euros.