Nvidia a une mauvaise nouvelle de l’administration Trump pour ses cartes graphiques

Le gouvernement américain a réaffirmé sa volonté de maintenir les restrictions sur l’exportation de puces d’intelligence artificielle vers la Chine, en dépit des sollicitations exprimées par Jensen Huang, PDG de Nvidia, l’un des principaux fabricants mondiaux dans ce domaine.

Une opposition entre NVIDIA et l’administration américaine

Depuis l’instauration de la règle dite de « diffusion de l’IA » par l’administration Biden, Jensen Huang s’est montré critique envers les mesures visant à limiter l’accès de la Chine aux technologies de pointe américaines. Selon lui, de telles restrictions pourraient à terme nuire à la position de leader des États-Unis dans le secteur de l’IA, tout en incitant la Chine à accélérer le développement de son propre écosystème technologique indépendant.

La transition vers l’administration Trump ne semble pas avoir modifié cette ligne assez rude. Malgré les objections de Nvidia et la promesse d’un investissement de 500 milliards de dollars, la Maison Blanche a récemment confirmé l’interdiction de l’exportation de l’accélérateur H20 vers la Chine.

Les USA maintiennent leur position

Interrogé à ce sujet, Sriram Krishnan, conseiller principal en politique de l’IA, a reconnu l’importance de Jensen Huang dans l’écosystème technologique américain, tout en soulignant les préoccupations bipartites sur le devenir des GPU une fois qu’ils pénètrent le marché chinois. Il a rappelé l’objectif stratégique des États-Unis : garantir la maîtrise de toute la chaîne de valeur de l’IA, des GPU aux modèles d’entraînement.

Par ailleurs, la nouvelle directive sur la diffusion de l’IA vise à restreindre encore davantage l’utilisation des puces produites par Huawei sur le territoire chinois. L’utilisation de ces composants par d’autres nations pourrait également être considérée comme une violation des politiques américaines, indiquant une volonté de contrôle étendu.

La stratégie de Nvidia pour essayer de faire face

De son côté, Jensen Huang soutient que ces mesures empêchent les États-Unis de tirer profit de la dynamique de développement en Chine. Il rappelle que plus de la moitié des ingénieurs en IA sont originaires de ce pays et souligne les avancées de sociétés chinoises comme DeepSeek et Huawei.

Malgré les contraintes, NVIDIA semble s’adapter. L’entreprise prévoit le lancement d’une solution basée sur l’architecture Blackwell spécifiquement destinée au marché chinois, dont la sortie pourrait intervenir dès juillet.